Ex de Aida Victoria Merlano rompió el silencio y contó qué pasó realmente tras la separación

La ruptura entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano sigue llamando la atención de los seguidores. En una entrevista reciente, el empresario habló abiertamente sobre los motivos que llevaron al fin de su relación y cómo mantienen un vínculo basado en el respeto y el bienestar de su hijo.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿Cómo fue la separación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

Durante su conversación con el periodista José Esteban Mora, Tejada aclaró que la decisión de separarse fue de mutuo acuerdo y que no existieron episodios de infidelidad. Según explicó, la relación terminó sin conflictos graves y a causa de diferencias personales que no lograron conciliar.

“Tomamos la decisión de manera tranquila, con respeto y madurez”, expresó el empresario.

En la conversación, también reveló que las familias de ambos han apoyado la situación, respetando las decisiones que han tomado. Tejada destacó, que para él, es importante la comprensión mutua y priorizar el entorno familiar antes que cualquier diferencia individual.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

¿Cómo es la relación actual entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

Pese a la separación, la expareja mantiene una relación cordial centrada en la crianza de su hijo. Juan David afirmó que, aunque sus compromisos laborales le exigen viajar constantemente, procura aprovechar al máximo cada momento junto al menor.

“Los momentos que puedo estar con él, estoy. Me toca viajar mucho, pero cuando se puede, estoy muy pendiente de él”, explicó.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano priorizan la crianza de su hijo / (Foto de Freepik)

El empresario también destacó el cariño que rodea al niño dentro de ambas familias. Según mencionó, el pequeño mantiene un vínculo cercano con sus abuelos y hermanos, en un ambiente lleno de afecto en el cual tiene una infancia tranquila.

Artículos relacionados Britney Spears Britney Spears preocupa a sus fans tras sufrir una aparatosa caída: “Fue horrible”

¿Qué proyectos tiene Juan David Tejada tras su separación de Aida Victoria Merlano?

Lejos de alejarse del ojo público, Tejada ha aprendido a manejar la atención mediática con naturalidad. Contó que, en lugares concurridos, como aeropuertos o eventos, las personas se le acercan para saludarlo o pedirle fotos, algo que asegura disfruta con tranquilidad.

Tejada ha aprendido a manejar la atención mediática / (Foto de Freepik)

En el plano profesional, el agropecuario reafirmó su compromiso con el campo, una pasión que ha marcado su vida. Contó que trabaja en nuevos proyectos para impulsar el desarrollo rural y seguir construyendo, desde su labor diaria, un legado que combine trabajo, familia y propósito.

Respecto a la situación legal de Aida Victoria Merlano, Tejada manifestó confianza y serenidad. Indicó que no siente preocupación inmediata y que, de ser necesario, está dispuesto a dar más detalles del tema cuando corresponda.

Por ahora, su prioridad es mantener la estabilidad y el bienestar de su hijo, asegurando que su enfoque está en la familia y en los proyectos que tiene en desarrollo.