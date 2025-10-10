Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida periodista sale a respaldar a Yina Calderón: "Hay mucha gente atacada"

La también productora de TV justificó que Yina Calderón es una mujer que siempre ha mostrado como es. "Te gusta o no te gusta", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Reconocida periodista sale a respaldar a Yina Calderón | Foto del Canal RCN y Freepik.

Durante toda la semana, la influenciadora Yina Calderón ha dado para hablar en sorpresivas cantidades.

La empresaria de fajas estrenó un programa en el que ya arremetió contra muchas personas, entre ellas La Jesuu, Valentina Lizcano, La Segura, Emiro Navarro y cualquiera que, como dice ella, la haga ser controversial.

¿Quién es la periodista que salió en defensa de Yina Calderón?

Yina Calderón es un personaje de amores y desacuerdos, razón por la que una reconocida periodista de entretenimiento y productora de TV salió a hablar sobre ella. Lo sorprendente es que la comunicadora argentina la defendió.

Aunque, en un principio, la periodista Analia Michelengeli, también conocida como Miss Analia, expresó que no estaba defendiendo a Yina, la gran mayoría lo vio como si hubiese sido así.

Yina Calderón
Yina Calderón es una mujer de amores o desacuerdos | Foto del Canal RCN.

La argentina, quien a propósito fue directora de casting de Protagonistas de Novela, reality en el que participó Yina Calderón años atrás, dio su punto de vista respecto a la forma de ser de la polémica colombiana.

"Me da gracia que hay mucha gente atacada arriba y abajo. Les recuerdo como entró Yina a un reality: mintiendo. Como permaneció en el reality: mintiendo. ¿Qué hizo durante la pandemia?, se emborrachó y todos mirábamos las 'put1fiestas' a ver como iba a volcar, como iba a terminar ese día y como iba a terminar el live antes de que Yina quedara destruida", argumentó Analia.

¿Por qué la periodista respaldó la polémica forma de ser de Yina Calderón?

A renglón seguido, la productora de TV recalcó que no hay sorpresa alguna por la forma de ser de Yina Calderón, ya que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia siempre ha sido la misma.

"Entonces, no se desgarren las vestiduras señalando a una persona que la conocimos así. Te gusta o no te gusta, punto, pero no me salgan ahora con que Yina es mentirosa, ya lo sabíamos", precisó la argentina.

Yina Calderón
Yina Calderón es considerada como una 'chica reality' | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, dijo que puede que esté bien o mal lo que hace Yina Calderón, pero ese es su problema.

No obstante, justificó que no se puede estar acusando a la influencer de "borracha", "mitóm4ma" y demás porque desde que es una figura pública siempre ha sido y entretenido de esa forma.

