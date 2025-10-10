¿A Shakira le cambió la voz? Así reaccionó al darse cuenta

Treinta años después del lanzamiento de Pies descalzos, el disco que marcó un antes y un después en su carrera, Shakira volvió a mirar hacia atrás y través de sus redes sociales, compartió un mensaje lleno de agradecimiento: “30 años… gracias por caminar conmigo”.

¿Qué dijo Shakira sobre cómo ha cambiado su voz?

Más allá del aniversario, lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Shakira al escuchar y cantar las canciones de aquel álbum, pues en una de sus historias de Instagram, reconoció que su voz había cambiado notablemente con el paso del tiempo.

Durante el video, Shakira se mostró divertida al escuchar sus antiguas canciones, comentando que en aquel entonces tenía una voz “mucho más delgada”, algo completamente natural considerando que tenía apenas 18 años cuando grabó el disco.

Según explicó, hoy su voz suena más madura y con un tono más grueso, resultado de los años de experiencia, los conciertos y la evolución natural del cuerpo.

¿Por qué escuchar su propia voz fue tan significativo para Shakira?

Su reacción se volvió rápidamente viral, y muchos de sus seguidores se mostraron conmovidos al ver la naturalidad con la que la artista reconoció el paso del tiempo y su propia transformación.

Shakira se sorprendió con el gran cambio que ha tenido su voz (Foto: AFP)

Para Shakira, volver a oír su voz de hace tres décadas fue como reencontrarse con su “niña interior”, en sus palabras y gestos se notó la nostalgia de quien recuerda las horas en estudio, los nervios de lanzar su primer gran proyecto y el deseo de abrirse camino en la industria.

¿Qué representa ‘Pies descalzos’ hoy para Shakira en su carrera?

Fue el disco que le permitió a Shakira mostrar su talento como compositora y cantante, con canciones como Estoy aquí o Dónde estás corazón, que aún hoy siguen siendo las favoritas de muchas personas alrededor del mundo.

Shakira tenía apenas 18 años cuando grabó Pies descalzos, el disco que la lanzó a la fama internacional. (Foto Canal RCN)

Y aunque el tono de su voz haya cambiado, su conexión con el público siguen siendo tan fuertes como cuando empezó a cantar.