¡Yuri Buenaventura conquista Bogotá con dos noches de pura salsa!

El maestro Yuri Buenaventura, uno de los íconos de la salsa colombiana en el mundo vive un momento muy especial en su carrera, pues con más de cuatro décadas de trayectoria, regresa a Bogotá con un evento que promete ser una gran experiencia musical para sus seguidores.

¿Qué representa este concierto para Yuri Buenaventura?

Lo que inicialmente sería una única función el 8 de noviembre en el Teatro Colsubsidio de la ciudad de Bogotá, tuvo una acogida inesperada por parte del público, agotando las entradas rápidamente hasta alcanzar un ‘Sold Out’, por lo que Yuri Buenaventura decidió dar una segunda fecha de concierto para el 7 de noviembre a las 07:30 pm en el mismo lugar.

Una noticia que tomó por sorpresa al artista, quien se mostró emocionado por el cariño del público, pues para él, estos conciertos no solo son una presentación más en su agenda, sino un reencuentro con su país y la esencia de su música.

Con 14 músicos colombianos en escena, promete un espectáculo que celebre la vida, el arte y la pasión por la salsa, pues, aunque ha recorrido escenarios de todo el mundo, esta será su primera vez cantando en el Teatro Colsubsidio.

¿Cómo ha evolucionado su visión de la salsa y la música?

Yuri Buenaventura continúa explorando nuevos horizontes sin perder la esencia que caracteriza su música, y compartió que parte de su último trabajo fue grabado en Nueva York, donde experimentó con nuevas combinaciones melódicas y técnicas con inteligencia artificial para enriquecer el sonido sin alterar la esencia orgánica de la salsa.

Con más de 40 años de carrera, el maestro Yuri Buenaventura promete dos noches inolvidables en el Teatro Colsubsidio. Foto Canal RCN

Además, reflexionó sobre la importancia de mantener la música viva en el tiempo, pues resalta que el amor por lo que hace es lo que le ha permitido sostener cuarenta años de creatividad y emoción en cada álbum.

¿Qué inspira a Yuri Buenaventura a seguir después de tantos años en la música?

Su inspiración sigue siendo sus seguidores, la gente, y recordó que su experiencia en la música le ha permitido transformar proyectos de vida y aportar a las nuevas generaciones de músicos que surgen.

“La salsa sigue viva”, asegura Yuri Buenaventura, quien vuelve al país para celebrar su legado con dos grandes conciertos. Foto Freepik

Destacando un recorrido por 30 departamentos de Colombia, en los que, con el apoyo del Canal RCN, fomentó la creación de un álbum y un videoclip para 120 agrupaciones nacionales, reafirmando la identidad cultural colombiana.

Y cerca de 38 conciertos que ha realizado alrededor del mundo en compañía de su equipo y nuevas agrupaciones internacionales como la Orquesta Filarmónica del Principado en Mónaco.

Los días 7 y 8 de noviembre, Yuri Buenaventura promete dos noches de ritmo y esencia latina, pues el salsero colombiano regresa al escenario nacional para “poner a bailar” a los bogotanos y entregarles lo mejor de sus composiciones y su música.