Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar presumió por primera vez a su hija en redes y usuarios se sorprendieron al notar su parecido con Ángela Aguilar.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Emiliano Aguilar mostró a su hija por primera vez en redes y usuarios dicen que es la misma Ángela Aguilar de pequeña. (Foto Izquierda: AFP / Cristina Quicler | Foto Derecha: Freepik)

Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante mexicano Pepe Aguilar, sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de una de sus hijas, a quien muchos compararon con su tía, Ángela Aguilar.

¿Cuál es la fotografía que compartió Emiliano Aguilar de su hija y que compararon con Ángela Aguilar?

Aunque el hijo mayor de la dinastía Aguilar siempre se ha mantenido muy reservado sobre su vida privada, recientemente sorprendió a sus más de un millón de seguidores al mostrar por primera vez, a través de su cuenta de Instagram, el rostro de una de sus pequeñas hijas.

En el carrusel de imágenes que compartió, se observa a la niña -de aproximadamente cuatro o cinco años-disfrutando de un tierno momento junto a su abuela, Carmen Treviño, la primera esposa de Pepe Aguilar. Ambas aparecen sonrientes, reflejando la cercanía familiar.

Más adelante, la pequeña, quien aparentemente lleva el mismo nombre de su tía famosa, vuelve a aparecer montando un caballo negro y luciendo un lindo vestido de rayas en tonos rosa, negro y blanco.

¿Cuáles fueron los comentarios en redes sobre la foto de la hija de Emiliano Aguilar a la que compararon con Ángela Aguilar?

Las fotografías no tardaron en generar miles de reacciones y comentarios en redes, donde muchos usuarios aseguraron que la menor es idéntica a la intérprete de 'La llorona'.

Algunos incluso compartieron imágenes de Ángela cuando tenía la misma edad, para resaltar el asombroso parecido entre ambas.

La niña es igualita a ti y un poco a la pelona (Ángela Aguilar), pero es hermosa, bendiciones", "OMG, esa niña se parece mucho a su tía y también a ti" y "Me van a funar, pero es igualita a Ángela", fueron algunos de los mensajes que dejaron en el post.

Emiliano Aguilar mostró una foto de su hija por primera vez y la comparan con Ángela Aguilar
Usuarios en redes sociales le hicieron saber a Emiliano Aguilar el parecido que tenía su hija con Ángela Aguilar. (Foto: Emma McIntyre/ Getty Images via AFP)

¿Quién es la madre de las hijas de Emiliano Aguilar?

Como se mencionó anteriormente, el hijo mayor de Pepe Aguilar ha mantenido en reserva los detalles de su vida privada.

Sin embargo, se especula que la niña que aparece en la fotografía sería hija de una mujer llamada Violeta, con quien Emiliano habría tenido también a su segunda hija. Presuntamente, la mayor llevaría el nombre de Ángela, al igual que su famosa tía, mientras que la menor se llamaría Aís.

Emiliano Aguilar mostró una foto de su hija por primera vez y la comparan con Ángela Aguilar
En redes revivieron una foto de Ángela Aguilar cuando era niña para compararla con su sobrina. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Hasta el momento, se sabe que el rapero se habría separado de esta mujer después de que se filtrara un video en el que lo acusaban de haber sido infiel.

Sin embargo, Emiliano negó rotundamente ser la persona que aparecía en las imágenes y expresó su molestia por las comparaciones con su padre, con quien mantiene una relación distante.

