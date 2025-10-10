Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

En las últimas horas se confirmó el trágico fallecimiento del cantante Fede Dorcaz a sus 29 años en México, ¿está conectado con el caso B-King?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció el cantante Fede Dorcaz en México
Programa en el que iba a participar Fede Dorcaz confirmó su fallecimiento. (AFP: Gladys Vega)

El mundo de la música está de luto tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento del cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del cantante Fede Dorcaz?

La muerte del cantante argentino Fede Dorcaz conmociona al mundo del entretenimiento luego que se confirmara que fue asesin*do en Ciudad de México en la jornada del 10 de octubre.

Los encargados de confirmar la triste noticia fueron los encargados de las redes sociales del programa "Las Estrellas Bailan" en donde en pocos días Fede Dorcaz iba a empezar a participar junto a su novia Mariana Ávila.

La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.

A través de un estremecedor comunicado el programa confirmó el fallecimiento del artista dejando claro el vacío y conmoción que dejaba su partida en el equipo y en todos los que lo conocieron.

Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó al cantante Fede Dorcaz? Esto se sabe

Tras la confirmación por parte del programa en el que iba a participar Fede Dorcaz, la prensa mexicana e internacional ha estado revelando nuevo detalles de lo sucedido con el cantante.

Los primeros reportes de las autoridades locales indicaron que el artista fue asesin*do en un ataque armad* en Ciudad de México mientras se dirigía en su camioneta por la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación.

Al lugar llegaron equipos de emergencia y paramédicos para intentar salvarle la vida al artista, pero ya Fede Dorcaz estaba sin signos vitales.

Algo que ha estremecido a los internautas es el tema de la pareja de Fede Dorcaz, la influenciadora Mariana Ávila, con quien él iba a participar en el reality musical. Hasta el momento la joven no se ha pronunciado, pero miles de personas le han enviado mensajes de ánimo.

Luto
Falleció el cantante Fede Dorcaz a sus 29 años. (Foto FreePik)

Artículos relacionados

¿El caso de Fede Dorcaz está relacionado con el B-King y Regio Clown?

Este nuevo caso de violencia en México con un artista extranjero ha abierto el debate a si el caso del argentino Fede Dorcaz está relacionado con el de los colombianos B-King y Regio Clown.

Aunque el debate está abierto, las autoridades mexicanas están investigando el caso para esclarecer lo sucedido y hallar a los responsables, hasta el momento manejan la hipótesis de un posible asalto.

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México
Autoridades mexicanas investigan el caso de Fede Dorcaz y no descartan relación con caso de B-King. (Foto Canal RCN y AFP: SCOTT OLSON)

Sin embargo, en redes sociales muchos internautas han expresado su temor por todo lo que viene pasando en el país azteca con cantantes extranjeros.

Cabe resaltar que, Fede Dorcaz se había radicado en los últimos años en México para seguir desarrollando su carrera musical. Además, había estado participando en diferentes programas y proyectos de entretenimiento en donde logró un gran reconocimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Se viralizó la foto que habría destapado la polémica entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, exesposo de Lily Díaz.

Ella es la esposa de Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios tras su muerte. Talento internacional

Ella es Mónica Croavara, esposa de Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios que falleció

Ella es la esposa de Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios que falleció, dejando gran legado en el fútbol.

Incendio en la casa de Vinicius Jr. del Real Madrid Talento internacional

Se le incendió la casa a Vinicius Jr, estrella del Real Madrid: esto se sabe

Bomberos y unidades de emergencia asistieron a la mansión del jugador brasileño Vinicius Jr. en España y este fue el reporte que dieron.

Lo más superlike

Axl Rose fue captado en TransMilenio Talento internacional

¿Axl Rose de Guns N’ Roses montó en TransMilenio en Bogotá? Así captaron al cantante

En redes se ha hecho viral una foto del cantante Axl Rose de los Guns N’ Roses supuestamente montando en TransMilenio tras su concierto en Bogotá.

Andrea Valdiri causa sensación al compararse con la Selección Colombia antes de pelear con Yina Calderón. Andrea Valdiri

Fans de Andrea Valdiri reaccionan tras decir que su pelea con Yina es una responsabilidad nacional

Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar