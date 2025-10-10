¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

El mundo de la música está de luto tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento del cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del cantante Fede Dorcaz?

La muerte del cantante argentino Fede Dorcaz conmociona al mundo del entretenimiento luego que se confirmara que fue asesin*do en Ciudad de México en la jornada del 10 de octubre.

Los encargados de confirmar la triste noticia fueron los encargados de las redes sociales del programa "Las Estrellas Bailan" en donde en pocos días Fede Dorcaz iba a empezar a participar junto a su novia Mariana Ávila.

La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.

A través de un estremecedor comunicado el programa confirmó el fallecimiento del artista dejando claro el vacío y conmoción que dejaba su partida en el equipo y en todos los que lo conocieron.

Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz.

¿Qué le pasó al cantante Fede Dorcaz? Esto se sabe

Tras la confirmación por parte del programa en el que iba a participar Fede Dorcaz, la prensa mexicana e internacional ha estado revelando nuevo detalles de lo sucedido con el cantante.

Los primeros reportes de las autoridades locales indicaron que el artista fue asesin*do en un ataque armad* en Ciudad de México mientras se dirigía en su camioneta por la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación.

Al lugar llegaron equipos de emergencia y paramédicos para intentar salvarle la vida al artista, pero ya Fede Dorcaz estaba sin signos vitales.

Algo que ha estremecido a los internautas es el tema de la pareja de Fede Dorcaz, la influenciadora Mariana Ávila, con quien él iba a participar en el reality musical. Hasta el momento la joven no se ha pronunciado, pero miles de personas le han enviado mensajes de ánimo.

Falleció el cantante Fede Dorcaz a sus 29 años. (Foto FreePik)

¿El caso de Fede Dorcaz está relacionado con el B-King y Regio Clown?

Este nuevo caso de violencia en México con un artista extranjero ha abierto el debate a si el caso del argentino Fede Dorcaz está relacionado con el de los colombianos B-King y Regio Clown.

Aunque el debate está abierto, las autoridades mexicanas están investigando el caso para esclarecer lo sucedido y hallar a los responsables, hasta el momento manejan la hipótesis de un posible asalto.

Autoridades mexicanas investigan el caso de Fede Dorcaz y no descartan relación con caso de B-King. (Foto Canal RCN y AFP: SCOTT OLSON)

Sin embargo, en redes sociales muchos internautas han expresado su temor por todo lo que viene pasando en el país azteca con cantantes extranjeros.

Cabe resaltar que, Fede Dorcaz se había radicado en los últimos años en México para seguir desarrollando su carrera musical. Además, había estado participando en diferentes programas y proyectos de entretenimiento en donde logró un gran reconocimiento.