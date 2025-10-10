Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

Valentina Taguado tenía a los televidentes de MasterChef Celebrity llenos de dudas y preguntas sobre su ausencia en varios retos de la competencia.

¿Por qué Valentina Taguado no estuvo en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity?

En una semana clave donde se define el anhelado top 10 de la competencia de cocina más famosa de Colombia los televidentes empezaron a preguntarse qué le había pasado a Valentina, quien dejó de estar en varios capítulos.

Con la facilidad de hoy en día de las redes sociales, muchos empezaron a indagarle a la locutora de ¿Qué hay pa' dañar' sobre su ausencia en MasterChef Celebrity.

Precisamente, Valentina decidió responder a la pregunta de uno de sus seguidores quien le indagó de manera directa por sus ausencias a lo largo del programa: "¿Por qué falta tanto a MasterChef?"

Valentina Taguado le contestó que hubo dos motivos por los que se ausentó en la competencia, el primero por una compleja situación de salud que la afectó a ella y a otras personas de la producción y el otro por la pérdida de un ser querido.

Primero hubo un virus en toda la producción, a unos les dio más duro que a otros. Legalmente no puedes trabajar enfermo.

Valentina Taguado reveló por qué ha faltado a MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Valentina Taguado reveló que falleció un ser querido mientras grababa MasterChef

La locutora confesó que desafortunadamente durante las grabaciones de MasterChef Celebrity sufrió la triste pérdida de su abuela.

Precisamente, esta pérdida fue la que hizo que se ausentara en esta semana clave en la competencia donde se define el top 10 de la temporada.

Valentina abrió su corazón y de manera conmovedora explicó que perdió a su abuela, quien habría fallecido de manera natural.

Y ahora, porque Diosito se llevó a mi aguelita pa' abrazarla.

¿Valentina Taguado pensó en dejar MasterChef Celebrity tras la pérdida de su abuela?

Valentina Taguado reveló en el programa ¿Qué hay pa' dañar? que perder a su abuela fue un duro momento que no pensó vivir este año y que la llevó a replantearse muchas cosas.

Una de esas cosas que llegó a pensar la locutora fue en abandonar la competencia de MasterChef Celebrity porque sentía que no tenía ánimo ni cabeza para nada.

“Llega un punto donde uno dice: ¿Qué está pasando? ¿Yo tengo que renunciar? Yo tengo que cambiar mi vida, no sé qué está pasando".

Sin embargo, Valentina confesó que decidió seguir adelante a pesar de la dura pérdida de su abuela y por eso, regresará a la competencia en el capítulo del 10 de octubre.