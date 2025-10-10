Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

Valentina Taguado abrió su corazón y compartió el triste motivo de su ausencia en los últimos retos de MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef
Valentina Taguado habló de sus ausencias en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Valentina Taguado tenía a los televidentes de MasterChef Celebrity llenos de dudas y preguntas sobre su ausencia en varios retos de la competencia.

Artículos relacionados

¿Por qué Valentina Taguado no estuvo en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity?

En una semana clave donde se define el anhelado top 10 de la competencia de cocina más famosa de Colombia los televidentes empezaron a preguntarse qué le había pasado a Valentina, quien dejó de estar en varios capítulos.

Con la facilidad de hoy en día de las redes sociales, muchos empezaron a indagarle a la locutora de ¿Qué hay pa' dañar' sobre su ausencia en MasterChef Celebrity.

Precisamente, Valentina decidió responder a la pregunta de uno de sus seguidores quien le indagó de manera directa por sus ausencias a lo largo del programa: "¿Por qué falta tanto a MasterChef?"

Valentina Taguado le contestó que hubo dos motivos por los que se ausentó en la competencia, el primero por una compleja situación de salud que la afectó a ella y a otras personas de la producción y el otro por la pérdida de un ser querido.

Primero hubo un virus en toda la producción, a unos les dio más duro que a otros. Legalmente no puedes trabajar enfermo.

Valentina Taguado habla de la ausencia de su abuela.
Valentina Taguado reveló por qué ha faltado a MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Valentina Taguado reveló que falleció un ser querido mientras grababa MasterChef

La locutora confesó que desafortunadamente durante las grabaciones de MasterChef Celebrity sufrió la triste pérdida de su abuela.

Precisamente, esta pérdida fue la que hizo que se ausentara en esta semana clave en la competencia donde se define el top 10 de la temporada.

Valentina abrió su corazón y de manera conmovedora explicó que perdió a su abuela, quien habría fallecido de manera natural.

Y ahora, porque Diosito se llevó a mi aguelita pa' abrazarla.

Artículos relacionados

¿Valentina Taguado pensó en dejar MasterChef Celebrity tras la pérdida de su abuela?

Valentina Taguado reveló en el programa ¿Qué hay pa' dañar? que perder a su abuela fue un duro momento que no pensó vivir este año y que la llevó a replantearse muchas cosas.

Una de esas cosas que llegó a pensar la locutora fue en abandonar la competencia de MasterChef Celebrity porque sentía que no tenía ánimo ni cabeza para nada.

“Llega un punto donde uno dice: ¿Qué está pasando? ¿Yo tengo que renunciar? Yo tengo que cambiar mi vida, no sé qué está pasando".

Sin embargo, Valentina confesó que decidió seguir adelante a pesar de la dura pérdida de su abuela y por eso, regresará a la competencia en el capítulo del 10 de octubre.

Valentina Taguado
Valentina Taguado reveló lo que vivió durante grabaciones de MasterChef Celebrity (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado conmueve a sus seguidores al contar sobre la muerte de su abuela. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló cómo vivió la partida de su abuela en plenas grabaciones de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado contó cómo sobrellevó la muerta de su abuela en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi estalla y manda fuerte mensaje a detractores de MasterChef: "Mediocre, de malas"

¡No aguantó más! Violeta Bergonzi se defendió de todos los que la critican por su participación en MasterChef Celebrity.

Puntaje inesperado para Carolina Sabino en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino recibió 0 puntos en MasterChef Celebrity pese a tener el mejor plato: “Qué tristeza”

Carolina Sabino sorprendió con un delicioso plato, pero recibió el puntaje más bajo entre sus compañeros.

Lo más superlike

Axl Rose fue captado en TransMilenio Talento internacional

¿Axl Rose de Guns N’ Roses montó en TransMilenio en Bogotá? Así captaron al cantante

En redes se ha hecho viral una foto del cantante Axl Rose de los Guns N’ Roses supuestamente montando en TransMilenio tras su concierto en Bogotá.

Andrea Valdiri causa sensación al compararse con la Selección Colombia antes de pelear con Yina Calderón. Andrea Valdiri

Fans de Andrea Valdiri reaccionan tras decir que su pelea con Yina es una responsabilidad nacional

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar