Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karol G revela los sentimientos que tiene por estreno de ‘La PremiEre’

Karol G envió un mensaje a sus fans horas antes del estreno de su documental sobre su álbum ‘Tropicoqueta’.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Karol G revela los sentimientos que le genera el estreno mundial de su documental, 'La Premiere'.
Karol G y los sentimientos que le genera el estreno mundial de su documental, 'La Premiere'.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 71 millones de seguidores, la famosa y bella cantante paisa de música urbana conocida como Karol G reveló un bello mensaje a sus fans en el que no solo explica todas las emociones que le genera el estreno de su documental sobre el proceso de su álbum ‘Tropicoqueta’, llamado ‘La PremiEre’, sino que también invita a sus seguidores a disfrutarlo de determinada forma.

Artículos relacionados

¿Cómo se siente Karol G horas antes del estreno mundial de su documental ‘La PremiEre’?

Carolina, nombre de pila de Karol G, cuenta que está muy nerviosa con el estreno porque se trata del resultado de un proyecto al que le ha dedicado todas sus herramientas, así como su corazón.

Además, a propósito de la celebración colombiana que siempre se lleva a cabo esta noche, las velitas, les pidió a sus fans reunirse con sus seres queridos para disfrutar de este documental que es, según ella, un regalo para ellos.

“Hoy me desperté feliz, nerviosa, emocionada y ¡con el corazón a mil! Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor; ¡por fin! Van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes. Ojalá lo de hoy sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar, y disfrutar la vida con la gente que más quieres y, sobre todo, en esta época” escribió la famosa colombiana.

Karen Sevillano reveló a sus fans que le dijo Karol G ante duda que le surgió de 'La Premiere'
Karen Sevillano contó emocionada a sus fans la respuesta que le dio Karol G ante duda que le surgió de 'La Premiere'. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Monica Schipper/ Getty Images via AFP)

Karol también comentó lo que es verdaderamente su sueño al hacer música: unir generaciones, inspirar a las personas y sanarlas en su interior. Además, no dudó en agradecer a sus fans por darle la oportunidad de desempeñarse en lo que tanto le gusta: la música.

¿Dónde podremos ver La PremiEre de Karol G?

El proyecto fue producido por la compañía de Karol G Bichota Films y grabado en distintas ciudades como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles. Además de contar el proceso de creación del álbum, incluye interpretaciones exclusivas, versiones especiales de canciones, colaboraciones con otros artistas y momentos inéditos junto a sus fans.

Artículos relacionados

Será transmitido en Colombia por Canal RCN, mientras que en otros países podrá verse a través de señales y plataformas, y algunos canales de televisión abierta en Europa. Karol G ha explicado que este proyecto busca ser una experiencia colectiva para celebrar la música latina, las raíces y la conexión con el público, más allá del formato tradicional de concierto o documental, convirtiéndose en una propuesta pensada para reunir a las familias frente al televisor.

Karol G asiste a la 25.ª edición de los Premios Grammy Latinos.
La Premiere de Karol G llegará al Canal RCN. Foto | Giorgio Viera.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Maiker Smith es el séptimo participante elegido La casa de los famosos

Maiker Smith es el séptimo participante elegido para La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith se suma a este selecto grupo de participantes luego de dominar una de las votaciones más activas de la temporada.

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Netflix confirma la compra de Warner Bros y HBO por US$72.000 millones, un movimiento que cambia el rumbo del entretenimiento global.

El Sebastucho La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: El Sebastucho formó masiva caravana para conseguir votos | VIDEO

El Sebastucho está haciendo todo lo posible para ganar las votaciones y entrar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

La Segura publica video bailando con su hijo y su familia en las redes, y se burlan de sus pies. La Segura

La Segura muestra tierno video de toda su familia bailando con su bebé y se burlan de sus pies

Aunque el video de La Segura de su familia bailando música decembrina con su bebé Lucca enterneció, también generó risas.

La actriz colombiana hizo la compra porque le pareció una buena oferta, pero terminó siendo engañada. Talento nacional

Actriz colombiana denunció que fue estada con una compra que hizo en internet, ¿qué pasó?

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos