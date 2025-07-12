Karol G revela los sentimientos que tiene por estreno de ‘La PremiEre’

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 71 millones de seguidores, la famosa y bella cantante paisa de música urbana conocida como Karol G reveló un bello mensaje a sus fans en el que no solo explica todas las emociones que le genera el estreno de su documental sobre el proceso de su álbum ‘Tropicoqueta’, llamado ‘La PremiEre’, sino que también invita a sus seguidores a disfrutarlo de determinada forma.

¿Cómo se siente Karol G horas antes del estreno mundial de su documental ‘La PremiEre’?

Carolina, nombre de pila de Karol G, cuenta que está muy nerviosa con el estreno porque se trata del resultado de un proyecto al que le ha dedicado todas sus herramientas, así como su corazón.

Además, a propósito de la celebración colombiana que siempre se lleva a cabo esta noche, las velitas, les pidió a sus fans reunirse con sus seres queridos para disfrutar de este documental que es, según ella, un regalo para ellos.

“Hoy me desperté feliz, nerviosa, emocionada y ¡con el corazón a mil! Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor; ¡por fin! Van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes. Ojalá lo de hoy sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar, y disfrutar la vida con la gente que más quieres y, sobre todo, en esta época” escribió la famosa colombiana.

Karen Sevillano contó emocionada a sus fans la respuesta que le dio Karol G ante duda que le surgió de 'La Premiere'. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Monica Schipper/ Getty Images via AFP)

Karol también comentó lo que es verdaderamente su sueño al hacer música: unir generaciones, inspirar a las personas y sanarlas en su interior. Además, no dudó en agradecer a sus fans por darle la oportunidad de desempeñarse en lo que tanto le gusta: la música.

¿Dónde podremos ver La PremiEre de Karol G?

El proyecto fue producido por la compañía de Karol G Bichota Films y grabado en distintas ciudades como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles. Además de contar el proceso de creación del álbum, incluye interpretaciones exclusivas, versiones especiales de canciones, colaboraciones con otros artistas y momentos inéditos junto a sus fans.

Será transmitido en Colombia por Canal RCN, mientras que en otros países podrá verse a través de señales y plataformas, y algunos canales de televisión abierta en Europa. Karol G ha explicado que este proyecto busca ser una experiencia colectiva para celebrar la música latina, las raíces y la conexión con el público, más allá del formato tradicional de concierto o documental, convirtiéndose en una propuesta pensada para reunir a las familias frente al televisor.