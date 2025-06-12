¿Qué pasó con la canción entre Silvestre Dangond y Karol G?, esto dijo el artista

El cantante Silvestre Dangond fue interrogado sobre qué pasó con la colaboración que hizo con la artista Karol G que causó tanto revuelo entre sus fanáticos.

¿Silvestre Dangond hizo una canción con Karol G?

En mayo del 2024 la Bichota compartió un carrusel con fotografías junto a Silvestre Dangond donde dio a conocer que habían trabajado juntos en una canción.

"Nadie sabe lo que significa esto para mí. Ayer estuve en el estudio trabajando con Silvestre en una canción que nos tiene enamorados a ambos, que nos exige a ambos y lo más importante que representa la casita, Colombia", escribió en su momento.

Según reveló es una canción para llorar, sentir y vivir, destacando que fue un momento muy especial el que vivió al lado del artista.

Sin embargo, luego de su anuncio nunca se publicó, generando intriga en sus seguidores que estaban a la espera de su colaboración.

¿Qué ha pasado con la canción entre Silvestre Dangond y Karol G?

El artista recientemente estuvo en entrevista promocionando sus conciertos y su música y fue interrogado sobre dicha colaboración, a lo que él detalló que la paisa no ha querido lanzar el tema públicamente.

"Nada, el proyecto quedó ahí, en estos días soñé con ella, que estábamos haciendo el video de la canción, no le he escrito, pero me hubiera gustado contarle el sueño", confesó en Despierta América.

Indicó que soñó que ambos estaban en una fonda en Medellín y que ella colocaba la canción en un Rockola.

"Me emocioné mucho, ahí está la canción, en cualquier momento no sé si ella tomará la decisión de lanzarla", agregó.

Asimismo, señaló que se sintió muy agradecido con las palabras que la paisa le dedicó en ese momento detallando que esa publicación y esas palabras le sirvieron mucho independientemente de que se haya lanzado o no la canción.

Por ahora, Karol G se prepara para la transmisión de "La Premiere" este 7 de diciembre de Día de velitas a las 5 p.m. hora Colombia por el Canal RCN, donde dará a conocer detalles de su más reciente álbum "Tropicoqueta".