La Segura muestra tierno video de toda su familia bailando con su bebé y se burlan de sus pies

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura mostró cómo amaneció su familia feliz y disfrutando este 7 de diciembre, pues recordemos que es una fecha muy especial para los colombianos y marca, prácticamente, el inicio de la navidad en el país.

Y es que La Segura ha estado revelando en sus redes que está en la casa de su mamá, en Cali para pasar estas fechas especiales con esos seres que tanto quiere.

¿Cuál es el video de la familia de La Segura bailando con su hijo Lucca?

La influencer no dudó en publicar un conmovedor video en el que se ve no solo a ella y a su mamá, sino también a su abuelita y a su hermano menor, bailando al ritmo de Rodolfo Aicardi con su canción ‘Boquita de caramelo’, muy tradicional de esta época decembrina; y siendo su hijo Lucca, fruto de su amor con Ignacio Baladán, el centro de atención.

Uno de los momentos que más llama la atención del clip es cuando La Segura le sube a los hombros de su hermanito menor a su hijo Lucca, es decir, al sobrino; y las mujeres de la casa quedan encantadas con los dos niños.

La Segura pasará su primera navidad junto a Lucca e Ignacio Baladán. (Foto Canal RCN)

¿Por qué algunos seguidores se burlaron de los pies de La Segura?

Pese a que fue así como la influencer quiso demostrar que su familia ya está en modo navidad y lo encantados que están con su hijo, el detalle que se llevó muchos comentarios, un poco burlones, de sus seguidores fue la forma de sus pies, pues, al bailar, La Segura estaba descalza y esta parte de su cuerpo se veía un poco extraña.

Y es que parece que sus pies están un poco inflamados, pero puede ser debido al procedimiento estético al que se sometió hace poco más de un mes.

A pesar de lo que la caleña llamó ‘bullying’, ella misma tomó las bromas como propias y se burló de sí misma, demostrando que tiene un gran sentido del humor y no le afectan esos comentarios, sino que, por el contrario, le generan risa.

Esperemos entonces que la influencer siga disfrutando con sus seres más queridos de estos momentos que brindan las festividades de este mes.