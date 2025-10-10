En los últimos días, los nombres de Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante Martín Elías, y el de Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, ha estado en el epicentro de un conflicto mediático.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿Qué dijo Martín Elías Jr. sobre la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Dayana Jaimes y Lily Díaz han estado en el centro de la polémica en los últimos días por unos audios que salieron a la luz sobre la presunta infidelidad de Dayana y Evelio Escorcia, exesposo de la hija de Diomedes.

Estos audios fueron publicados por Lily Díaz, quien decidió romper su silencio sobre la aparente infidelidad de su excuñada y su ahora exesposo.

Las declaraciones de Lily Díaz y los audios filtrados provocaron una respuesta inmediata de Dayana Jaimes quien se defendió primero en sus redes sociales y posteriormente interpuso acciones legales en contra de su excuñada.

En medio de este conflicto, el nombre de Martín Elías Jr. ha sido mencionado al ser uno de los implicados directos en la polémica de su tía y la mamá de su hermana menor. Aunque el joven cantante se había mantenido al margen decidió pronunciarse.

Martín Elías Jr. decidió hablar sobre la polémica de su mamá y su tía. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

¿Qué dijo Martín Elías Jr. ante la fuerte polémica de Dayana Jaimes con su tía Lily Díaz?

Martín Elías Jr. tras el fallecimiento de su papá en 2017 tuvo que asumir el rol de hombre de la casa y empezar a ser esa figura masculina para su hermana menor Paula Elena.

Por eso, ha preferido durante estos ocho años mantenerse ajeno a polémicas y controversias a su alrededor, sin embargo, al parecer esta de la mamá de su hermana y su tía no la dejará pasar por desapercibido.

A través de sus historias de Instagram el cantante expresó que que hablaría sobre lo que estaba sucediendo y que solo se pronunciaría una vez al respecto.

Estaré hablando sobre lo que está pasando. Por favor pendientes a mis redes sociales qué no volveré a pronunciarme más.

Artículos relacionados Dayana Jaimes Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

¿Cómo es la relación de Martín Elías Jr. con Dayana Jaimes?

Martín Elías Jr. ha dejado claro en diferentes entrevistas que tras la muerte de su papá tuvo que dejar a un lado los juegos y cosas de adolescente para asumir diferentes responsabilidades en su vida.

Aunque su mamá es Caya Varón, Martín Jr. ha mantenido una cercana relación con Dayana Jaimes la mamá de su hermana a quien en su momento también la veía como una segunda mamá. Martín Jr. en ocasiones se deja ver compartiendo junto a su hermana y con Dayana.

En medio de esta polémica sus seguidores están interesados en conocer su opinión y ver si apoya a su tía o a la expareja de su papá.