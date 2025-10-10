El jugador portugués Cristiano Ronaldo se ha apoderado de las tendencias recientemente luego de unas declaraciones sobre su retiro.

¿Cristiano Ronaldo anunció su retirada del fútbol?

Cristiano Ronaldo es sin duda alguna uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, sus impresionantes registros, premios colectivos e individuales lo respaldan.

'CR7' a sus 40 años sigue demostrando que la edad es solo un número y que su ambición y ganas de competir pueden más, algo que se le reconoce a nivel mundial y muestra de ello fue un reciente premio en su país.

El jugador portugués recientemente fue premiado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) por su trayectoria, importancia y aporte al fútbol de su país y del mundo.

En medio de esta gala de premiación el jugador portugués fue indagado por la prensa por su retiro, esto porque a su edad varios jugadores ya llevan años retirados.

Cristiano Ronaldo habló de su retiro. (Foto: AFP / Fayez Nureldine)

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo de su posible retiro del fútbol?

Cristiano Ronaldo no evadió la pregunta de la prensa sobre su retiro y quiso contestar de manera directa y sincera a la pregunta que más le hacen.

El portugués aseguró que para su familia él ya debería estar retirado hace varios años, pues sienten que ya logró todo lo que un jugador puede obtener a nivel profesional.

Mi familia, me dice: ‘Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?’.

Sin embargo, Cristiano asegura que su respuesta ha sido que desde que se siga sintiendo bien a nivel físico y pueda aportar a su equipo y selección él seguirá jugando al más alto nivel.

Cristiano aseguró que, aunque sabe que no le queda mucho tiempo en el fútbol de élite, él seguirá aprovechando cada partido para dar su mejor versión sin pensar en los logros o récords personales.

Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no se ha retirado a sus 40 años?

Cristiano Ronaldo sigue rindiendo al más alto nivel y a sus 40 años parece ser que su próximo logro es llegar nada más y nada menos que a los 1000 goles a nivel profesional.

Precisamente, el jugador sigue siendo pieza clave en su club el All Nassr y en la Selección de Portugal donde fue convocado para los partidos del próximo 11 y 14 de octubre por la clasificación al Mundial de 2026.