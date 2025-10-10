¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes oficializan su relación amorosa? La foto lo confirmaría

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, exparticipantes de MasterChef Celebrity, han llamado la atención entre sus seguidores tras aparecer juntos en una reciente foto publicada en redes sociales.

¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes confirmaron su relación amorosa?

La imagen muestra al exfutbolista y a la actriz muy cercanos, lo que ha generado gran revuelo entre los seguidores de Caterin y parece poner fin a los rumores que surgieron cuando eran competidores de MasterChef Celebrity.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado de manera directa su relación, la foto y otras señales han desatado rumores.

Varios excompañeros de la competencia, como Valentina Taguado y Julián Zuluaga, han asegurado que entre la actriz y el exfutbolista existe un vínculo cercano.

La romántica foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes. (Canal RCN)

¿Qué pistas han dejado Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes sobre su relación?

A lo largo de los últimos meses, tanto Caterin Escobar como Mario Alberto Yepes han dejado indicios que sugieren que su relación podría ser más que una amistad.

Uno de los momentos destacados fue el mensaje que Yepes le dedicó a la actriz tras su salida de MasterChef Celebrity, que varios seguidores interpretaron como una muestra de cariño especial.

“Qué triste salida, pero que hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa”, dijo Yepes.

Las publicaciones y stories de ambos en redes sociales han generado comentarios de los seguidores, quienes han sido testigos de la cercanía y complicidad que muestra la reconocida actriz con el exfutbolista de la selección Colombia.

Recientemente, un video que circula en redes sociales muestra a Yepes y Escobar juntos en un supermercado, acompañados de la hija de la actriz, María José.

En el audiovisual, ambos aparecen sonrientes mientras realizando compras, lo que ha llevado a muchos internautas a especular que podrían estar compartiendo e incluso viviendo juntos.

El registro ha sido ampliamente comentado en plataformas como Instagram y TikTok, generando una emociona entre los fanáticos quienes quieren saber más de la pareja que nació en medio de la cocina más importante del mundo.

Por el momento, ni Caterin Escobar ni Mario Alberto Yepes han roto el silencio ni han confirmado o desmentido verbalmente su relación, pero la imagen podría hablar por sí sola.