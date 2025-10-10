El emotivo deseo del mánager de B-King en su cumpleaños

Juan Camilo Gallego, mánager de Bayron Sánchez B-King, conmovió recientemente con una emotiva petición en honor al cantante, hallado sin vida el pasado 22 de septiembre en México.

¿Cuál fue la emotiva petición del mánager de B-King en su cumpleaños?

El pasado jueves 9 de octubre Juan Camilo Gallego celebró un nuevo año de vida en medio de un panorama desolador a raíz de la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, a quien representaba como mánager desde hace meses atrás antes de su trágica muerte.

La familia de B-King planea lanzar su música inédita: ¿cómo y cuándo será? (Foto Canal RCN).

El hombre fue señalado por la opinión publica de ser uno de los responsables de haber ocasionado este trágico final para B-King. Sin embargo, en recientes declaraciones con el periodista Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio contó cómo sucedieron los hechos antes de que este fuera reportado como desaparecido y desligándose completamente como el responsable.

Ahora bien, tras dos semanas de este trágico suceso, el mánager de B-King aprovechó su fecha especial para pedirle a Dios un emotivo deseo que terminó conmoviendo a los internautas.

"Gracias Dios por un año más de vida, solo te quiero pedir una cosa y es que tengas en tu santa gloria a el King"

¿Mánager de B-King continuará con sus proyectos musicales?

En esta misma entrevista con Rafael Poveda, Juan Camilo Gallego reveló que B-King dejó música inédita que planeaban lanzar después de su presentación en México. Sin embargo, manifestó que, aunque el artista ya no está con vida, junto a su familia tienen la intención de publicar esas canciones para mantener vivo su legado.

Revelan cuántas canciones cantó B-King en México por $1.500 dólares: nadie lo esperaba. (Foto Canal RCN).

“Una canción super discotequera. Con esa canción también le íbamos a hacer video para sacarla, pues de hecho la vamos a sacar, porque con la familia quedamos, con su mamá y con su hermana de que íbamos a hacer el legado de él con la música”

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que este proyecto musical será lanzado al público.