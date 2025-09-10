Mánager de B-King mostró inédita conversación con el artista antes de su muerte: “estoy preocupado”

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, rompió el silencio y enseñó por primera vez los inéditos chats que tuvo con el cantante y Regio Clown justo antes de que los reportaran como desaparecidos y posteriormente los hallaran sin vida.

¿Qué decía el último chat del mánager de B-King con Regio Clown?

Según comentó el mánager de B-King, a los pocos días de haber llegado a México Regio Clown se acercó a él para proponerle que también fuera su mánager debido a que no tenía un equipo de trabajo sólido que lo representara.

Mánager de B-King reveló mensaje de Regio Clown. (Fotos Canal RCN y Freepik)

“Ese mismo día, después de esa nota de voz que él me la mandó desde el gimnasio yo le escribí: papi, estoy listo, vamos a trabajar”

Así mismo enseñó el chat posterior al mensaje de voz en el que Regio le expresaba que tendría que estar listo tipo 7:30 p.m. debido a que tenían una cena con ‘Diablis’, un prestigio empresario de México, y como en el transcurso del día los mensajes le dejaron de llegar a su celular.

En el chat se puede ver una conversación fluida con Regio hasta las 5:53 p.m., y al llegar las 8:30 p.m. ya los mensajes no eran recibido por parte del DJ. Allí también se evidencia que Camilo siguió insistiendo en el transcurso de la noche y al siguiente día, 17 de septiembre, pero nunca hubo respuesta.

“Yo en ese momento, no pensé en nada malo. Yo dije: estos se fueron a rumbear, a celebrar… Yo pensé eso, y la cojo con calma en ese momento”.

¿Qué decía el último chat del mánager de B-King con el joven artista colombiano?

Sin embargo, expresó que al llegar la madrugada comenzó a sentir preocupación al no tener razón de ninguno de los dos artistas, y decidió enviar un nuevo mensaje del que tampoco tuvo respuesta, pues nunca llegó.

El músico B-King fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025 en México. (Foto: Canal RCN)

“Papi, qué irresponsable de tu parte perderte así, hermano. De buena, estoy aquí súper preocupado, ni tú ni Regio contestan, bro”, se lee en el chat, un mensaje escrito a las 2:24 a.m. por parte de Juan Camilo.

Tras esto, llamó a las autoridades en busca de ayuda, pero le mencionaron que debía esperar 24 horas antes de reportarlos como desaparecidos.