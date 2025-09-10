Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Le donó su riñón a Selena Gómez y rompió el silencio al no ser invitada a su boda

Francia Raísa habló por primera vez tras no ser invitada a la boda de Selena Gómez y reveló cómo se siente hoy frente a su antigua amistad.

¡Se casaron! Selena Gomez revela las primeras fotos de su matrimonio con Benny Blanco
¡Se casaron! Selena Gomez revela las primeras fotos de su matrimonio con Benny Blanco

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco sigue dando de qué hablar, no solo por la elegancia de la ceremonia, sino también por la ausencia de una persona que alguna vez fue una de las más importantes en la vida de la cantante.

Francia Raísa, la actriz, reconocida por su papel en The Secret Life of the American Teenager, fue quien le donó un riñón a Gómez en 2017, un gesto que en su momento ambas describieron como un lazo eterno de amistad.

¿Qué dijo Francia Raísa tras la boda de Selena Gómez?

La boda de Selena reunió a grandes figuras del entretenimiento, entre ellas Taylor Swift, Paul Rudd y Steve Martin, y a pesar de la magnitud del evento, los fans no tardaron en notar la ausencia de Francia, lo que generó una oleada de comentarios en redes sociales sobre un posible distanciamiento entre ambas.

 

Después de varios días, Francia Raísa decidió pronunciarse sobre el tema en una entrevista para un medio latino y expresó que estaba “feliz por Selena” y que le deseaba lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Además, aprovechó el espacio para referirse nuevamente a la donación de su riñón, un tema que inevitablemente sigue acompañando su nombre, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar los rumores de conflicto.

¿Por qué Selena Gómez no la invitó?

Aunque no existe una versión oficial, los seguidores de ambas han intentado conectar los puntos, y desde hace algunos años se habla de una posible distancia entre las dos artistas, especialmente después de una entrevista en la que Selena afirmó que su “única amiga en la industria” era Taylor Swift.

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez.
Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez.

Sin embargo, Francia ha negado en varias ocasiones cualquier tipo de enemistad, e incluso, desmintió versiones que aseguraban que se había molestado con Selena por supuestos hábitos poco saludables, como fumar tras el trasplante.

¿Cómo es la relación entre ella y Selena Gómez actualmente?

Aunque no se han mostrado juntas en público, todo indica que la relación entre ambas podría estar en un punto de respeto mutuo, pero con cierta distancia emocional.

Así fue la glamurosa fiesta retro con la que Selena festejó su cumpleaños. Taylor, Benny y mucho, mucho glitter.
Taylor Swift acompañó a Selena en esta noche especial, y su foto juntas fue una de las más comentadas del evento. Foto AFP/ Angela Weiss

Y Francia parece haber aceptado que su vínculo con Selena cambió, y la cantante, por su parte, continúa enfocada en su música, su empresa de belleza y su vida personal junto a Benny Blanco.

