Habitante de La casa de los famosos Colombia se comprometió en concierto de J Balvin: ¡Aquí el VIDEO!

En medio del show de J Balvin en El Campín, una habitante de La casa de los famosos Colombia recibió una romántica propuesta de matrimonio.

Lisbeth Sarmiento
Alexa Torrex se compromete en concierto de J Balvin
Una influenciadora y futura habitante de La casa de los famosos Colombia, vivió un momento especial durante el concierto de J Balvin en Bogotá. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

El concierto de J Balvin en Bogotá sigue dando de qué hablar, y no solo por los invitados que llevó al estadio El Campín ni por la sorpresa de Valentina Ferrer junto a su hijo Río. El evento musical también fue el escenario elegido para una romántica propuesta de matrimonio.

¿Quién es la habitante de La casa de los famosos Colombia 3 que se casa?

Se trata de Alexa Torres, una de las habitantes confirmadas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La influenciadora anunció su compromiso y compartió el emotivo momento en el que su pareja le propuso matrimonio en pleno concierto de J Balvin.

Alexa Torrex se compromete en concierto de J Balvin
Alexa Torres, habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3, dijo “sí” frente a decenas de personas. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Alexa Torres, la cucuteña de 25 años, aseguró su ingreso al reality del Canal RCN gracias a los votos del público. A través de sus redes sociales, mostró el video en el que su novio, el también creador de contenido Jhorman Toloza, se arrodilla frente a decenas de asistentes y le pide la mano, entregándole un anillo de compromiso.

El romántico instante ocurrió justo después de que J Balvin recibiera la sorpresa de la visita de su pareja, Valentina Ferrer, junto a su hijo Río. Mientras el artista interpretaba la canción que escribió en honor a su primogénito, Toloza aprovechó el momento para proponerle matrimonio a Alexa.

¿Cómo reaccionó Alexa Torres a la propuesta de matrimonio durante el concierto de J Balvin?

“Me devolviste la fe, me presentaste Cupido”, cantaba J Balvin cuando Alexa se giró y descubrió la sorpresa que le tenía preparada su pareja. De inmediato, la también cantante rompió en llanto, visiblemente emocionada.

Alexa Torrex se compromete en concierto de J Balvin
La música de J Balvin y una multitud como testigo marcaron el compromiso de Alexa Torres, habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto de AFP y foto del Canal RCN)

Tras el compromiso, la influenciadora expresó su deseo de que J Balvin asista a su boda e interprete en vivo la canción que marcó ese momento tan especial.

“Aún no me lo creo. Vamos a compartir nuestra vida juntos, cielo @jhormantol. Y gracias a @jbalvin por esa canción tan hermosa. Ahora queremos que la cante en la boda”, escribió Alexa en la descripción del video que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores.

