Yina Calderón se mandó a 'enmarcar' el cuello y lo mostró en polémico video: así quedó

Yina Calderón buscó armonizar su rostro con modificación en el cuello, pero el resultado tiene a muchos tachándola.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón se mandó a 'enmarcar' el cuello y lo mostró en polémico video: así quedó | Foto del Canal RCN.

No hay momento en el que Yina Calderón no haga algo para llamar la atención, así que se mandó a enmarcar el cuello y, por obvias razones, despertó las críticas.

Yina Calderón no deja de estar en el ojo del huracán. Tras tres cambios de look, ahora la empresaria de fajas subió un video en el que mostró que se hizo modificaciones en el gran tatuaje que cubre todo su cuello.

¿Cómo Yina Calderón se mandó a 'enmarcar' el cuello?

Mediante historias en su perfil oficial de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 dio a conocer que se mandó a enmarcar el cuello con un tatuaje.

"Ya termínanos la pieza por el día de hoy, falta una sesión, pero acá se puede ver cómo se le enmarcó el rostro a Yina con el tatuaje", se escucha decir a una mujer mientras la empresaria es grabada.

Yina Calderón
Yina Calderón tiene un extenso tatuaje que cubre todo su cuello | Foto del Canal RCN.

En efecto, se precisó que a la influenciadora le faltaban detalles en su gran tatuaje. "Es un proyecto grande", también se escucha.

De acuerdo con Yina Calderón, lo que se mandó a hacer en el tatuaje de su cuello fue algo sencillo y lo que ella quería era marcarse para que no se le viera la papada.

A continuación, el video del resultado en el que se observa a Yina Calderón con su cuello enmarcado:

 

¿Qué ha sucedido con Yina Calderón y sus tatuajes?

Yina Calderón ha tenido una relación de amor y desacuerdos con los tatuajes. La polémica empresaria se ha viralizado en distintas ocasiones por las marcas de tinta; de hecho, el inmenso tatuaje en el cuello fue una reconstrucción de otro que se había hecho.

Yina Calderón
Yina Calderón se puso extensiones de cabello y luego se las quitó | Foto de Buen día, Colombia.

En su momento, la exparticipante de La casa de los famosos causó revuelo cuando apareció con tatuajes en su cara, además de que tomó decisiones rápidas de las que después aceptó que se equivocó. En conclusión, puede que la empresaria resulte con más tatuajes y los comparta en redes sociales.

