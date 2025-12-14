Karol G dejó en shock al hacerse drástico cambio de look: así luce ahora la cantante

La estrella colombiana Karol G dejó a más de uno sin saber cómo actuar al revelar que se hizo un drástico cambio de look.

Como es usual de La Bichota, compartió historias en Instagram de los días que ha tenido. En ello, mostró parte de sus viajes y lo que hizo durante los primeros días de enero, pero todo lo anterior dejó de tomar relevancia cuando apareció con el cabello corto.

¿Cómo es el nuevo look de Karol G para cerrar 2025?

Sí, Karol G se cortó el cabello y lo tiene a la altura de sus hombros. La artista paisa publicó varias fotos que dan muestra de su cambio de look.

Karol G reveló que ella misma se cortó el pelo | Foto Arturo Holmes / AFP.

La primera fotografía es del cabello que se cortó, puntualizó que ella misma fue quien tomó las tijeras y lo hizo para que su melena le crezca más sana.

"Ah, me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada para que me crezca bien sanito", escribió.

Después, en las otras fotos está Karol G frente a un espejo luciendo su ahora cabello corto, de la misma manera se encuentra en la playa.

Estas son las fotos que dejan en evidencia el drástico cambio de look de Karol G para cerrar 2025:

¿Karol G se cambió de look por Feid?

Algunos dijeron que Karol G se habría cambiado de look para cerrar ciclos con Feid, pues no han vuelto a aparecer juntos. Cada vez más crecen los rumores de que la pareja de artista terminó, pero no ha habido una confirmación como tal.

Los rumores de que Karol G y Feid terminaron se mantienen latentes | Foto Mike Coppola / AFP.

Además, otra de las pruebas que resonaron es que en las múltiples historias de Instagram que subió Karol G a Instagram, red social en la que tiene más de 71 millones de seguidores, La Bichota no expuso ni una imagen o video con Feid, solo estuvo con su familia, amigos y demás.

Por el momento, se mantienen los rumores de que Karol G y Feid ya no están juntos, mientras que, otros dicen que cada quien está en sus labores y por eso no se ven, pero que no necesariamente eso significa que hubo una ruptura.