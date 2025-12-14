Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Ferrer inmortalizó el momento más emotivo junto a J Balvin y su hijo en Bogotá

Valentina Ferrer enamoró al congelar en el tiempo los recuerdos de lo que vivió con J Balvin y su hijo en concierto de Bogotá.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Ferrer, J Balvin
Valentina Ferrer inmortalizó el momento más emotivo junto a J Balvin y su hijo en Bogotá | Foto Noam Galai / AFP.

El cantante J Balvin cumplió con la cita que tenía en Bogotá, un gran concierto de su propuesta llamada Ciudad Primavera.

¿Cómo Valentina Ferrer llegó con su hijo al concierto de J Balvin en Bogotá?

Miles de personas acompañaron a J Balvin, pero resulta que el cantante no tenía lo más importante: a su compañera sentimental Valentina Ferrer y su hijo Río.

Valentina Ferrer no había podido arribar a Bogotá por el tema de la green card, para la residencia de Estados Unidos. Sin embargo, se reveló que ya lo logró y por eso sorprendió al cantante antioqueño llegando a la capital colombiana.

Sí, Ferrer le dio la sorpresa a J Balvin en pleno concierto en El Campín. La modelo argentina llegó con su hijo al concierto y se trató de uno de los momentos más especiales de la noche. El cantante quedó sin palabras, agradecido y juntos protagonizaron amor en familia ante el público.

Valentina Ferrer, J Balvin
Valentina Ferrer obtuvo la green card y llegó de sorpresa con su hijo a Bogotá, a acompañar a J Balvin | Foto Giorgio Viera / AFP.

En Instagram, Valentina Ferrer inmortalizó este momento con su compañero amoroso y su hijo Río, quien, por cierto, estaba disfrazado de Spider-Man.

¿Cuál es la amorosa publicación de Valentina Ferrer junto a J Balvin y su hijo en Bogotá?

Con fotos y videos, la argentina manifestó que estuvo muy emocionada de haber recibido su green card y, por ende, estar con J Balvin en Colombia, ya que cabe mencionar que el artista había hecho antes un concierto en Medellín y en este no pudo estar.

"La emoción de que llegara mi green card y poder acompañar a J Balvin en Bogotá hizo que casi se me saliera la sorpresa. Gracias por recibirnos con tanto cariño, fue una noche muy especial", se lee en la descripción del post que compartió Valentina Ferrer.

 

En la primera fotografía, Valentina, J Balvin y Río se están abrazando. Además, en uno de los videos se muestra el momento exacto en el que la compañera sentimental del cantante y su hijo se preparaban para darle la sorpresa entre los miles de espectadores.

Valentina Ferrer
Valentina Ferrer, compañera sentimental de J Balvin | Foto Dia Dipasupil / AFP.

Dicha experiencia hizo llorar a muchos, a la vez que se viralizó por las distintas plataformas de interacción social. Valentina Ferrer publicó varias historias en las que la etiquetaron.

