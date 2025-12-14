Jessi Uribe explica por qué ya no sube fotos con Paola Jara: “exige mucho tiempo”

Jessi Uriberespondió varias dudas de sus seguidores sobre su relación con Paola Jara tras el nacimiento de su bebé, Emilia. Esto se debe a que en redes sociales muchos se preguntan si la pareja se encuentra bien o si atraviesa una posible crisis amorosa.

¿Por qué Jessi Uribe no ha subido fotos junto a Paola Jara?

El cantante aclaró que no se encuentra soltero y expresó con orgullo que lleva cuatro años de relación con la también intérprete de música popular Paola Jara.

Jessi Uribe compartió un house tour de su nueva casa con Paola Jara. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

Asimismo, el intérprete de "Si ya me voy" y "Dando instrucciones" reconoció que, desde el nacimiento de Emilia a mediados de noviembre, han dejado de compartir fotos juntos en redes sociales. Sin embargo, explicó las razones.

De acuerdo con el santandereano, Paola está completamente dedicada al cuidado de la pequeña recién nacida, lo que le exige mucho tiempo. Además, mencionó que actualmente están en medio de un trasteo y atendiendo otros asuntos personales.

Uribe también desmintió que no tengan fotos juntos y aseguró que simplemente no todo lo comparten en redes sociales.

“Sí, es verdad, pero deben entender. Pao está en dieta todavía. A ella le encanta arreglarse y todo el cuento. Entonces, obvio, la niña exige mucho tiempo, la casa, el trasteo, todo eso. Sí tenemos fotos, pero son pa’ nosotros”, fueron las palabras del cantante.

¿Qué afección en la piel padece Jessi Uribe?

Hace unos días, Jessi Uribe también confesó que padece dermatitis y mostró en un video las consecuencias de esta afección en su piel. Explicó que la tenía “al 100 %” y era evidente el enrojecimiento, la inflamación y la irritación que le produce, posiblemente acompañadas de picazón.

El artista pidió recomendaciones a sus seguidores, quienes le compartieron diversas sugerencias.

Jessi Uribe se mostró desesperado por afección en la piel. (Fotos Canal RCN y Freepik)

De acuerdo con el portal médico especializado Mayo Clinic, la dermatitis es una afección frecuente cuyas causas pueden variar, por lo que es fundamental acudir a un especialista. En algunos casos, como el de Jessi Uribe, se manifiesta con sarpullido y piel seca; en otros, puede provocar ampollas, secreciones, costras o descamación.

Esta afección no es contagiosa y, en muchos casos, tampoco es hereditaria. Como seguro lo hace el cantante, la mejor recomendación es acudir al médico para un diagnóstico pertinenete y definir el tratamiento a seguir.