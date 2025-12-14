Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Incrementan los rumores de que Karol G y Feid habrían terminado por dos motivos, ¿cuáles son?

Karol G y Feid siguen siendo tema de conversación, así que con una nueva aparición de la cantante se dice que ya no están juntos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karol G, Feid
Incrementan los rumores de que Karol G y Feid habrían terminado por dos motivos | Foto Amy Sussman y David Becker / AFP.

La cantante Karol G hizo una recopilación de distintas fotos y videos, los cuales aumentaron los rumores de que la relación amorosa con Feid habría llegado a su fin.

¿Karol G y Feid ya no son novios?

Ya van semanas en las que se mantiene el rumor de que Karol G y Feid no están juntos. Ninguno de los cantantes paisas se han referido al respecto, pero hay acciones que los ponen en duda.

Recientemente, Karol G compartió muchas historias en Instagram. Varias de las publicaciones causaron asombro, así que relacionaron esto como una posible pista de que la estrella latina ya no tendría nada con el intérprete de Luna.

Karol G, Feid
Los rumores de que Karol G y Feid terminaron se mantienen latentes | Foto Mike Coppola / AFP.

¿Cuáles son los dos motivos por los que Karol G y Feid habrían terminado?

Por dos motivos, se dice que Karol G y Feid no estarían juntos, mucho más en esta época decembrina que ambos disfrutan y el año pasado derrocharon amor en pareja.

La primera razón se debe a un cambio de look. Karol G reveló que se cortó ella misma su pelo hasta la altura de los hombros, decisión que generó sorpresa.

De acuerdo con La Bichota, se cortó la larga melena porque va a aprovechar esta época de vacaciones para que su cabello le crezca sano, pero eso no convenció a todos los internautas debido a que una parte justificó que lo que habría demostrado con el cambio de look fue que "cerró ciclos" tras supuestamente haber terminado con Feid.

Entretanto, el segundo motivo fue que Karol G subió muchas historias, pero no hay ni una sola con Feid. La artista paisa se fue sola y después con su familia a una isla paradisiaca y otros entornos naturales. La estrella latina reveló que cumplió 30 días viviendo en la isla de sus sueños, en ningún momento apareció Feid, ni como referencia.

Feid, Karol G
Feid y Karol G no han vuelto a hacer apariciones públicas | Foto Dia Dipasupil / AFP.

"Caminé de día, de noche, con sol, bajo la lluvia, subí montañas, no escuche casi música, leí, hablé con desconocidos... Cumplo 30 días viviendo en la isla de mis sueños y hoy mismo me voy... pero me voy infinitamente agradecida por todo lo que acabo de vivir", escribió Karol G sin señal alguna de haber estado junto a feid.

