Incrementan los rumores de que Karol G y Feid habrían terminado por dos motivos, ¿cuáles son?

La cantante Karol G hizo una recopilación de distintas fotos y videos, los cuales aumentaron los rumores de que la relación amorosa con Feid habría llegado a su fin.

¿Karol G y Feid ya no son novios?

Ya van semanas en las que se mantiene el rumor de que Karol G y Feid no están juntos. Ninguno de los cantantes paisas se han referido al respecto, pero hay acciones que los ponen en duda.

Recientemente, Karol G compartió muchas historias en Instagram. Varias de las publicaciones causaron asombro, así que relacionaron esto como una posible pista de que la estrella latina ya no tendría nada con el intérprete de Luna.

Los rumores de que Karol G y Feid terminaron se mantienen latentes | Foto Mike Coppola / AFP.

¿Cuáles son los dos motivos por los que Karol G y Feid habrían terminado?

Por dos motivos, se dice que Karol G y Feid no estarían juntos, mucho más en esta época decembrina que ambos disfrutan y el año pasado derrocharon amor en pareja.

La primera razón se debe a un cambio de look. Karol G reveló que se cortó ella misma su pelo hasta la altura de los hombros, decisión que generó sorpresa.

De acuerdo con La Bichota, se cortó la larga melena porque va a aprovechar esta época de vacaciones para que su cabello le crezca sano, pero eso no convenció a todos los internautas debido a que una parte justificó que lo que habría demostrado con el cambio de look fue que "cerró ciclos" tras supuestamente haber terminado con Feid.

Entretanto, el segundo motivo fue que Karol G subió muchas historias, pero no hay ni una sola con Feid. La artista paisa se fue sola y después con su familia a una isla paradisiaca y otros entornos naturales. La estrella latina reveló que cumplió 30 días viviendo en la isla de sus sueños, en ningún momento apareció Feid, ni como referencia.

Feid y Karol G no han vuelto a hacer apariciones públicas | Foto Dia Dipasupil / AFP.

