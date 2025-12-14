Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Sofía Avendaño va para La casa de los famosos Colombia 2026 aunque sea exparticipante?

Sofía Avendaño compartió información que dejó pensando y tiene que ver con La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
¿Sofía Avendaño va para La casa de los famosos Colombia 2026 aunque sea exparticipante? | Foto del Canal RCN.

La modelo trans Sofía Avendaño tuvo un 2025 con más reconocimiento digital. Aunque fue la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025, la también bailarina supo aprovechar la exposición mediática.

Por lo anterior, aunque ya se acerca la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, todavía es el momento en el que le preguntan a Sofía Avendaño por el popular reality del Canal RCN.

¿Qué pregunta le hicieron a Sofía Avendaño sobre La casa de los famosos Colombia 2026?

Sofía Avendaño habilitó la dinámica de la caja de preguntas y respuestas en Instagram para interactuar con quienes la apoyan digitalmente. Entonces, recibió la cuestión relacionada con la producción de convivencia en la que los famosos son vigilados 24/7 sin ninguna información del exterior.

Sofía Avendaño se encuentra muy activa en redes sociales | Foto de Buen día, Colombia.

Lo que le preguntaron a la modelo fue que si le hicieran la invitación para ir a La casa de los famosos Colombia 2026, la aceptaría o no.

Enseguida, sorprendió la respuesta de la bailarina porque abrió la posibilidad de que eso suceda.

¿Sofía Avendaño va para La casa de los famosos Colombia 2026?

Sofía Avendaño escribió que está agradecida con el Canal RCN debido a que siempre la han tratado como una "princesa", por este motivo justificó que les debe lealtad y gratitud.

Asimismo, señaló que un principio su inseguridad no le permitió defenderse, pero ahora eso es diferente.

"Así que ellos saben que cuando me necesiten siempre para las que sea con La casa de los famosos Colombia... Siempre he dicho que fui el mueble más útil", señaló Sofía Avendaño.

Así las cosas, todo puede pasar en La casa de los famosos Colombia, hasta el regreso de un exparticipante como Sofía Avendaño.

Sofía Avendaño ganó popularidad en 2025 gracias a La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

La casa de los famosos Colombia vuelve en 2026 junto a los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

Se han venido revelando los participantes que entran directo y las sorpresas han sido muchas, pues se confirmó que Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul van a estar en el reality de la vida en vivo, además, en la mañana del lunes 15 de diciembre se conocerá un nuevo habitante.

