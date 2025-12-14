Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro habla del dolor tras la muerte de su perro Romeo: “se fue un pedacito de mí”

La actriz Lina Tejeiro compartió cómo vivió Romeo sus últimos días y el proceso de duelo que enfrenta. "Ahora todo es silencio", dijo.

Lisbeth Sarmiento
Lina Tejeiro habló del profundo dolor que vive tras la muerte de su perro Romeo. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Lina Tejeirose mostró muy conmovida tras la muerte de Romeo, uno de sus perros, luego de batallar durante varios meses contra una difícil enfermedad. La actriz contó cómo fueron sus últimos días y lo duro que ha sido afrontar esta situación. “Voy a tratar de llevar este dolor de la manera más sana posible”, expresó.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre la muerte de Romeo, su perro?

Romeo, un perro de raza pomerania, murió luego de compartir ocho años junto a Lina Tejeiro y de luchar contra una enfermedad que le fue diagnosticada a mediados de 2025: pancreatitis.

Lina Tejeiro despide a su perro Romeo tras fallecer por una grave enfermedad. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

La reconocida actriz y empresaria relató lo difícil que fue para ella estar sobre el escenario durante la última función de su primera obra de teatro, mientras su mascota permanecía en estado delicado en una clínica veterinaria.

“Ayer viví de verdad eso de ‘el show debe continuar’. Con el corazón hecho pedazos y un nudo en la garganta hice la última función de mi primera obra de teatro”, contó visiblemente afectada.

Tejeiro también expresó el vacío que se siente ahora en su casa sin la presencia de Romeo. Recordó que él ladraba constantemente, mordía su pantalón cuando ella iba a salir, peleaba con Kimmy y se hacía sentir en cada momento. Ahora, según dijo, “solo hay silencio”.

¿Cómo fueron los últimos meses de Romeo, el perrito de Lina Tejeiro?

La actriz llanera explicó que, desde que se descubrió que Romeo padecía pancreatitis, iniciaron un tratamiento con una endocrinóloga especializada. El perrito estuvo hospitalizado durante un mes, tiempo en el que permaneció con sonda nasogástrica y alimentación cada seis horas.

ina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal/ Archivo RCN

Sin entrar en muchos detalles, Tejeiro mencionó que el pelaje de Romeo se vio afectado, pero lograron recuperarlo. Además, señaló que consiguieron estabilizar el síndrome de Cushing que también padecía.

De acuerdo con sitios médicos especializados, el síndrome de Cushing es una enfermedad grave causada por un exceso de cortisol, lo que puede generar daños importantes en el organismo, incluido el páncreas.

Tras recordar la última noche que pasaron juntos —pues Romeo dormía con ella—, la actriz aseguró que trabajará en su proceso de sanación para poder estar bien por sus otras mascotas: Kimmy, Da Vinci, Coco y Nerón, así como por su familia y amigos.

“Hoy entiendo cuando se dice ‘el show debe continuar’. Y no hablo de un show, hablo de la vida. Voy a tratar de llevar este dolor de la manera más sana posible. Voy a darlo todo para volverme a sentir feliz, porque tengo muchos motivos para estarlo”, agregó.

Finalmente, Lina Tejeiro agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y cariño que le han enviado en medio de este momento tan difícil.

Lina Tejeiro llora la muerte de Romeo, su mascota de raza pomerania. (Foto del Canal RCN e imágenes de Freepik)
