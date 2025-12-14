Lina Tejeiro está de luto: así recordó a su perro tras fallecer por una dura enfermedad

Lina Tejeiro conmovió a sus seguidores con varios videos en los que recordó a su querido Romeo, su perro de raza pomerania, quien falleció este 13 de diciembre tras luchar contra una fuerte enfermedad.

¿Cómo recordó Lina Tejeiro a su Romeo tras su fallecimiento?

En los clips que Tejeiro compartió en las historias de su cuenta de Instagram quedó en evidencia que el pequeño Romeo era su gran compañía. Estuvo con ella en sesiones fotográficas, en algunas grabaciones cuando fue presentadora del After de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada y en diversas actividades cotidianas.

Lina Tejeiro despide a su perro Romeo tras fallecer por una grave enfermedad. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Romeo era un perro juguetón y estar en los brazos de Lina era uno de sus planes favoritos. También disfrutaba ir por la pelota y jugar con otros animales.

¿De qué murió la mascota de Lina Tejeiro?

En un emotivo mensaje dedicado a Romeo, la actriz y empresaria contó que hace cuatro meses fue diagnosticado con pancreatitis y que permaneció hospitalizado durante un mes.

Tejeiro explicó que las últimas semanas no fueron fáciles, ya que coincidieron con el inicio de la obra de teatro Escape Room. Incluso pensó en declinar su debut en las tablas; sin embargo, decidió continuar con el apoyo de su familia, quienes la ayudaron con el cuidado de su mascota.

ina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal/ Archivo RCN

Precisamente este 13 de diciembre llevó a Romeo nuevamente a la clínica veterinaria, donde fue hospitalizado. Ese mismo día se realizó la última función de la obra, la cual la actriz decidió dedicarle, pues ya sabía que su estado de salud era muy delicado.

“Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras, pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando”, escribió.

¿Cuántos años tenía la mascota de Lina Tejeiro?

De acuerdo con la publicación, Romeo estuvo ocho años junto a Lina. La actriz aseguró que extrañará cada uno de los momentos que compartieron y las distintas formas en las que él le demostraba su amor.

“Ya no vas a ladrar cada vez que suene el timbre, ya no me vas a jalar del pantalón cuando salga de la casa, ya no vas a ir por la pelota, ya no me vas a llenar de lametazos…”, agregó.

No es la primera vez que la actriz se despide de una mascota. Hace dos años también hizo pública la partida de Frida, otra perrita de raza pomerania, que falleció a los dos años durante un procedimiento quirúrgico.

Sin duda, Lina Tejeiro siente un profundo amor por sus mascotas y siempre ha demostrado que daría todo por ellas.