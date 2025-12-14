Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro está de luto: así recordó a su perro tras fallecer por una dura enfermedad

La actriz Lina Tejeiro recordó a su mascota Romeo, quien falleció tras varios meses luchando contra una enfermedad.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Lina Tejeiro comparte emotivo adiós a Romeo
Lina Tejeiro llora la muerte de Romeo, su mascota de raza pomerania. (Foto del Canal RCN e imágenes de Freepik)

Lina Tejeiro conmovió a sus seguidores con varios videos en los que recordó a su querido Romeo, su perro de raza pomerania, quien falleció este 13 de diciembre tras luchar contra una fuerte enfermedad.

Artículos relacionados

¿Cómo recordó Lina Tejeiro a su Romeo tras su fallecimiento?

En los clips que Tejeiro compartió en las historias de su cuenta de Instagram quedó en evidencia que el pequeño Romeo era su gran compañía. Estuvo con ella en sesiones fotográficas, en algunas grabaciones cuando fue presentadora del After de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada y en diversas actividades cotidianas.

Fallece perro de Lina Tejeiro
Lina Tejeiro despide a su perro Romeo tras fallecer por una grave enfermedad. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Romeo era un perro juguetón y estar en los brazos de Lina era uno de sus planes favoritos. También disfrutaba ir por la pelota y jugar con otros animales.

¿De qué murió la mascota de Lina Tejeiro?

En un emotivo mensaje dedicado a Romeo, la actriz y empresaria contó que hace cuatro meses fue diagnosticado con pancreatitis y que permaneció hospitalizado durante un mes.

Artículos relacionados

Tejeiro explicó que las últimas semanas no fueron fáciles, ya que coincidieron con el inicio de la obra de teatro Escape Room. Incluso pensó en declinar su debut en las tablas; sin embargo, decidió continuar con el apoyo de su familia, quienes la ayudaron con el cuidado de su mascota.

Lina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal
ina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal/ Archivo RCN

Precisamente este 13 de diciembre llevó a Romeo nuevamente a la clínica veterinaria, donde fue hospitalizado. Ese mismo día se realizó la última función de la obra, la cual la actriz decidió dedicarle, pues ya sabía que su estado de salud era muy delicado.

“Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras, pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando”, escribió.

¿Cuántos años tenía la mascota de Lina Tejeiro?

De acuerdo con la publicación, Romeo estuvo ocho años junto a Lina. La actriz aseguró que extrañará cada uno de los momentos que compartieron y las distintas formas en las que él le demostraba su amor.

Artículos relacionados

“Ya no vas a ladrar cada vez que suene el timbre, ya no me vas a jalar del pantalón cuando salga de la casa, ya no vas a ir por la pelota, ya no me vas a llenar de lametazos…”, agregó.

No es la primera vez que la actriz se despide de una mascota. Hace dos años también hizo pública la partida de Frida, otra perrita de raza pomerania, que falleció a los dos años durante un procedimiento quirúrgico.

Sin duda, Lina Tejeiro siente un profundo amor por sus mascotas y siempre ha demostrado que daría todo por ellas.

A través de un emotivo mensaje, la actriz reveló que Romeo, su mascota y fiel compañero durante más de ocho años, falleció
A través de un emotivo mensaje, la actriz reveló que Romeo, su mascota y fiel compañero durante más de ocho años, falleció/ Archivo RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex se compromete en concierto de J Balvin La casa de los famosos

Habitante de La casa de los famosos Colombia se comprometió en concierto de J Balvin: ¡Aquí el VIDEO!

En medio del show de J Balvin en El Campín, una habitante de La casa de los famosos Colombia recibió una romántica propuesta de matrimonio.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón se mandó a 'enmarcar' el cuello y lo mostró en polémico video: así quedó

Yina Calderón buscó armonizar su rostro con modificación en el cuello, pero el resultado tiene a muchos tachándola.

Sofía Vergara confirma su romance con el empresario Douglas Chabbott Sofía Vergara

Sofía Vergara oficializa su romance con Douglas Chabbott tras meses de rumores, ¿qué dijo?

La actriz Sofía Vergara sorprendió al confirmar su relación con Douglas Chabbott. Conoce quién es y la diferencia de edad.

Lo más superlike

Valentina Ferrer, J Balvin J Balvin

Valentina Ferrer inmortalizó el momento más emotivo junto a J Balvin y su hijo en Bogotá

Valentina Ferrer enamoró al congelar en el tiempo los recuerdos de lo que vivió con J Balvin y su hijo en concierto de Bogotá.

Muere papá de Selena Quintanilla. Talento internacional

Hermano de Selena Quintanilla reveló más detalles de la muerte de su papá: "la vida es injusta"

Manuela Gómez Manuela Gómez

Manuela Gómez será en La casa de los famosos Colombia 2026 igual que en Protagonistas

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"