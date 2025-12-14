Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Vergara oficializa su romance con Douglas Chabbott tras meses de rumores, ¿qué dijo?

La actriz Sofía Vergara sorprendió al confirmar su relación con Douglas Chabbott. Conoce quién es y la diferencia de edad.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Sofía Vergara confirma su romance con el empresario Douglas Chabbott
Sofía Vergara oficializa su romance con Douglas Chabbott tras meses de rumores. (Foto de AFP)

Sofía Vergara sorprendió recientemente en sus redes sociales con una romántica publicación dedicada a su nueva pareja, el empresario Douglas Chabbott.

¿Qué dijo Sofía Vergara sobre su relación con Douglas Chabbott?

La barranquillera se ha caracterizado por ser muy discreta con su vida personal, por lo que, aunque llevaría varios meses de romance, apenas este sábado 13 de diciembre compartió una publicación completamente dedicada a él y a su relación.

Vergara deslumbra con Douglas Chabbott en Cannes
Sofía Vergara junto a Douglas Chabbott en el Muelle Sixty de Chelsea Piers el 12 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de AFP)

Con una foto y un “Te amo”, la reconocida actriz confirmó el romance del que se venía hablando con fuerza en los medios de entretenimiento internacional desde el Festival de Cannes, celebrado en mayo de 2025, donde la pareja fue vista muy cercana en diferentes eventos del prestigioso festival de cine.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Sofía Vergara y Douglas Chabbott?

Del empresario estadounidense no se tiene mucha información, ya que, aunque es un reconocido empresario, su vida personal no es de dominio público. Sin embargo, en algunos medios especializados, como Marie Claire, se señala que Chabbott tendría 39 años.

Por su parte, Sofía Vergara celebró sus 53 años el pasado 10 de julio, lo que indica que la actriz le lleva 14 años de diferencia a su nueva pareja.

¿Quiénes han sido las parejas de Sofía Vergara?

La primera pareja conocida de Vergara fue José Luis González-Ripoll, un empresario colombiano con quien tuvo a su primer y único hijo, Manolo, cuando ella tenía 19 años. Él era 10 años mayor que la actriz.

Sofía Vergara y Joe Manganiello confirmaron que estaban separados
Sofía Vergara y Joe Manganiello fueron una pareja muy mediática casada desde 2015 hasta su divorcio en 2023. (Foto de AFP)

Posteriormente, se hizo pública su relación con Nick Loeb, con quien se comprometió en 2012; sin embargo, el matrimonio fue cancelado por razones que nunca se aclararon. El empresario y actor estadounidense es tres años menor que Vergara.

Años después, inició una relación con el actor Joe Manganiello, quien es cinco años menor que ella. La pareja estuvo casada durante nueve años y su separación se hizo oficial en 2023. Según lo poco que han declarado, Manganiello deseaba agrandar la familia, lo que generó diferencias irreconciliables.

Actualmente, Sofía Vergara mantiene una relación con el empresario Douglas Chabbott, vinculado al mundo del entretenimiento y la moda. Han sido vistos juntos en varios eventos mediáticos y ahora es la propia actriz quien confirma públicamente su romance con este empresario 14 años menor que ella.

