Yina Calderón no soporta que Johanna Fadul llegue a La casa de los famosos Colombia y la critica

Se reveló que la reconocida actriz Johanna Fadul va a ser parte de La casa de los famosos Colombia 2026, reality del Canal RCN que regresa con su tercera temporada.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tan pronto se hizo el anuncio de la participación de Johanna en la producción de convivencia, las opiniones hicieron eco. Varios escribieron que la actriz es famosa en todos los sentidos y lo merece, mientras que, otros se fueron en su contra.

Johanna Fadul pareció diciendo que ella no va a hacer polémica en el reality, pero que sí creará contenido para que el público la conozca más y apoye.

Ante esto, la controversial influencer Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, habló sobre la actriz confirmada para la tercera temporada y arremetió en su contra, pues, básicamente, dijo que si no va a hacer polémica no entiende por qué aceptó la propuesta.

Johanna Fadul se sumó a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

¿Qué criticó Yina Calderón de Johanna Fadul por su participación en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón mencionó que Fadul expresó que no se enfrentaría a los demás, tampoco discutiría y su contenido será de valor. Esto no convenció a la empresaria de fajas, quien de inmediato criticó a la actriz.

"¿Entonces para qué put4s va? Amiga, yo te digo una cosa, no necesariamente tienes que ser Yina Calderón, no. Pero si tú vas a ser la gran señora, a sentarte en una silla, a ser la gran actriz, pues mejor quédate en tu casa, porque imagínate", fue la crítica de Yina Calderón para Johanna Fadul.

Es decir, en la concepción de Yina Calderón, un formato como La casa de los famosos Colombia no es para ir a quedar bien frente a las cámaras, sino para jugar y entretener al público. Por ende, la polémica sería algo importante para mantenerse vigente.

Yina Calderón se despachó contra Johanna Fadul | Foto del Canal RCN.

Por su parte, Johanna Fadul no le respondió a la empresaria de fajas. Lo cierto es que la segunda temporada del reality fue muy popular y viral, razón por la que quienes participen en la tercera tienen todo un reto por cumplir.