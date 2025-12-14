Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón no soporta que Johanna Fadul llegue a La casa de los famosos Colombia y la critica

Yina Calderón arremetió contra Johanna Fadul porque va a participar en La casa de los famosos Colombia. "Va a sentarse", expresó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Johanna Fadul
Yina Calderón no soporta que Johanna Fadul llegue a La casa de los famosos Colombia y la critica | Foto del Canal RCN.

Se reveló que la reconocida actriz Johanna Fadul va a ser parte de La casa de los famosos Colombia 2026, reality del Canal RCN que regresa con su tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tan pronto se hizo el anuncio de la participación de Johanna en la producción de convivencia, las opiniones hicieron eco. Varios escribieron que la actriz es famosa en todos los sentidos y lo merece, mientras que, otros se fueron en su contra.

Johanna Fadul pareció diciendo que ella no va a hacer polémica en el reality, pero que sí creará contenido para que el público la conozca más y apoye.

Ante esto, la controversial influencer Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, habló sobre la actriz confirmada para la tercera temporada y arremetió en su contra, pues, básicamente, dijo que si no va a hacer polémica no entiende por qué aceptó la propuesta.

Johanna Fadul
Johanna Fadul se sumó a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué criticó Yina Calderón de Johanna Fadul por su participación en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón mencionó que Fadul expresó que no se enfrentaría a los demás, tampoco discutiría y su contenido será de valor. Esto no convenció a la empresaria de fajas, quien de inmediato criticó a la actriz.

"¿Entonces para qué put4s va? Amiga, yo te digo una cosa, no necesariamente tienes que ser Yina Calderón, no. Pero si tú vas a ser la gran señora, a sentarte en una silla, a ser la gran actriz, pues mejor quédate en tu casa, porque imagínate", fue la crítica de Yina Calderón para Johanna Fadul.

Es decir, en la concepción de Yina Calderón, un formato como La casa de los famosos Colombia no es para ir a quedar bien frente a las cámaras, sino para jugar y entretener al público. Por ende, la polémica sería algo importante para mantenerse vigente.

Yina Calderón
Yina Calderón se despachó contra Johanna Fadul | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Por su parte, Johanna Fadul no le respondió a la empresaria de fajas. Lo cierto es que la segunda temporada del reality fue muy popular y viral, razón por la que quienes participen en la tercera tienen todo un reto por cumplir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

¿Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, se va para otro reinado? Su respuesta causó impresión

Vanessa Pulgarín se vio en la obligación de sincerarse y hablar sobre si seguirá concursando en reinados o ya no lo hará más.

Margarita Rosa De Francisco recibe el premio a Mejor Actriz por su papel en la película 'El Paraíso Talento nacional

Margarita Rosa de Francisco se casó por tercera vez: así fue la boda frente al mar

En la mañana de este domingo 14 de diciembre, la actriz Margarita Rosa de Francisco presumió video de su boda con Will Van Der Vlugt.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia. Karina García

Yina Calderón rompió el silencio sobre Karina García y reveló si habrá reconciliación, esto dijo

Yina Calderón no se guardó nada frente a Karina García durante una conversación que sostuvo con el dominicano Luinny.

Lo más superlike

Yuli Ruiz ingresará a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Yuli Ruiz superó a Giselle Watson y Tatiana Murillo en las votaciones y entrará a La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia ya tiene nueva habitante confirmada. Yuli Ruiz fue la más votada y estos fueron los porcentajes finales.

Balvin conmovió al rendirle un sentido homenaje a Jorge Barón, quien fue una de las primeras personas en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera Jorge Barón

J Balvin homenajeó a Jorge Barón en pleno concierto y le pidió la ‘patadita de la buena suerte’

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"