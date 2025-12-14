Manuela Gómez será en La casa de los famosos Colombia 2026 igual que en Protagonistas

Hace días se dio a conocer que la empresaria e influenciadora Manuela Gómez va a participar en La casa de los famosos Colombia 2026. Esto generó revuelo en las distintas redes sociales.

¿Cómo le decían a Manuela Gómez en Protagonistas?

Catalogada como "la primera villana de Colombia", Manuela Gómez volverá a las pantallas de TV después de años. La influencer estuvo en el reality de Protagonistas y a ahora va a participar en La casa de los famosos.

Manuela Gómez busca mantenerse en la competencia y eso implica el cariño del público, razón por la que la empresaria ha estado activa compartiendo contenido de expectativa de cómo será ella cuando ingrese a La casa de los famosos Colombia.

Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el nuevo anuncio de Manuela Gómez para La casa de los famosos Colombia 2026?

Entre lo más nuevo, Gómez subió una serie de fotos con las que recordó su paso en Protagonistas, cuando, según lo que se interpreta, fue la mujer que menos querían en Colombia.

Por este motivo, se interpretó que la empresaria ya tiene planeado su 'modus operandi', pero despertó la intriga porque no específico si será protagonista o antagonista.

"¿Cuál será el juego de Manuela Gómez? ¿Será la misma de siempre o llegará una versión que enamorará a todos? No se pueden perder mi próximo video. Estamos metiendo alma y corazón a este proyecto. Vamos con toda, team Manuela Gómez. ¿Protagonista o antagonista", se lee en la descripción de las fotos.

Y es que las fotos muestran a Manuela a una tina llena de espuma, razón por la que los internautas quieren ver el video porque parece algo diferente a lo que por lo general comparte en redes sociales.

Con las instantáneas, los seguidores y usuarios digitales reaccionaron. Para algunos, Manuela Gómez no será la misma en La casa de los famosos que cuando estuvo en Protagonistas, pues hoy en día es mamá y querrá proteger a su bebé.

Asimismo, le pidieron que sea ella misma, mientras que, aseguraron que les encanta que se inspire en sus raíces, aunque quieren conocer cosas nuevas de la influenciadora.