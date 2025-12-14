Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Yuli Ruiz superó a Giselle Watson y Tatiana Murillo en las votaciones y entrará a La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia ya tiene nueva habitante confirmada. Yuli Ruiz fue la más votada y estos fueron los porcentajes finales.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Yuli Ruiz ingresará a La casa de los famosos Colombia
Tras las votaciones, Yuli Ruiz superó a Giselle Watson y Tatiana Murillo y entrará a La casa de los famosos Colombia. (Fotos del Canal RCN)

Este domingo 14 de diciembre se cerró la octava semana de votaciones de La casa de los famosos Colombia y se confirmó el nombre de la cuarta mujer que ingresará a la tercera temporada por votación del público. La ganadora fue la modelo Yuli Ruiz, quien obtuvo más del 40 % de los votos.

Artículos relacionados

¿Cómo quedaron las votaciones de las aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Tras el cierre de las votaciones, a las 4:00 p. m., se revelaron los porcentajes finales, quedando de la siguiente manera:

  • Yuli Ruiz: 44,60%
  • Giselle Watson: 33%
  • Tatiana Murillo: 17%
  • Kim Zuluaga: 4,10%
  • Mila Arbeláez: 1%
  • Kelly García: 0,20%
Ellas son las aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026.
Octavo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 | Fotos: Canal RCN

La paisa de 32 años lideró las votaciones durante casi toda la semana y, de esta manera, aseguró su entrada a la casa más famosa del país.

Artículos relacionados

¿Quién es Yuli Ruiz, la habitante de La casa de los famosos Colombia?

Ruiz nació el 14 de julio de 1993 en Calarcá, Quindío; sin embargo, vive en Medellín desde muy pequeña, por lo que orgullosamente dice ser de esa ciudad.

Es creadora de contenido, empresaria y modelo. La mujer, de 1,68 metros de estatura, entrará soltera al reality del Canal RCN y “sin compromisos”. Al hablar del estado de su corazón, afirma que no se niega a encontrar el amor en el programa y que allí “puede pasar de todo”.

¿Yuli Ruiz estará en La casa de los famosos 3?
Yuli Ruiz, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Se considera una mujer leal y auténtica, y asegura que el respeto es uno de sus principios de vida. Cuando habla de sus defectos, no duda en destacar su mal genio y lo celosa que puede ser con sus “cosas”.

Si pudiera tener un poder dentro de la casa, sería el de leer la mente, pues considera que sería ideal para saber con quién conviviría realmente.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Con Yuli Ruiz ya son once los famosos confirmados para la tercera temporada del reality. Los otros participantes son Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith, quienes también ingresaron gracias al voto del público.

Además, El Jefe confirmó que Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul también estarán en la casa, y aseguró que en los próximos días seguirá revelando los nombres de los demás famosos.

Aunque no se ha confirmado la fecha en la que se abrirán las puertas de La casa de los famosos Colombia por tercera vez, en redes no dejan de hablar de los nombres que han sido confirmados por el Jefe.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Se viene una nueva revelación por parte del Jefe de La casa de los famosos Colombia. Conoce las pistas Johanna Fadul

Nueva revelación para La casa de los famosos dejó a Johanna Fadul con la boca abierta: ¡Mira las pistas!

Este lunes se conocerá la identidad de un nuevo habitante confirmado para el La casa de los famosos Colombia y Johanna Fadul recolectó algunas pistas.

Cristiano Ronaldo debutaría en Fast and Furious Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

¡De la Champions a Hollywood! Vin Diesel reveló que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’.

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue

El mundo del cine se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor en las últimas horas de manera inesperada.

Lo más superlike

Yina Calderón, Johanna Fadul Yina Calderón

Yina Calderón no soporta que Johanna Fadul llegue a La casa de los famosos Colombia y la critica

Yina Calderón arremetió contra Johanna Fadul porque va a participar en La casa de los famosos Colombia. "Va a sentarse", expresó.

Balvin conmovió al rendirle un sentido homenaje a Jorge Barón, quien fue una de las primeras personas en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera Jorge Barón

J Balvin homenajeó a Jorge Barón en pleno concierto y le pidió la ‘patadita de la buena suerte’

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"