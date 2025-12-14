Yuli Ruiz superó a Giselle Watson y Tatiana Murillo en las votaciones y entrará a La casa de los famosos

Este domingo 14 de diciembre se cerró la octava semana de votaciones de La casa de los famosos Colombia y se confirmó el nombre de la cuarta mujer que ingresará a la tercera temporada por votación del público. La ganadora fue la modelo Yuli Ruiz, quien obtuvo más del 40 % de los votos.

¿Cómo quedaron las votaciones de las aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Tras el cierre de las votaciones, a las 4:00 p. m., se revelaron los porcentajes finales, quedando de la siguiente manera:

Yuli Ruiz: 44,60%

Giselle Watson: 33%

Tatiana Murillo: 17%

Kim Zuluaga: 4,10%

Mila Arbeláez: 1%

Kelly García: 0,20%

Octavo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 | Fotos: Canal RCN

La paisa de 32 años lideró las votaciones durante casi toda la semana y, de esta manera, aseguró su entrada a la casa más famosa del país.

¿Quién es Yuli Ruiz, la habitante de La casa de los famosos Colombia?

Ruiz nació el 14 de julio de 1993 en Calarcá, Quindío; sin embargo, vive en Medellín desde muy pequeña, por lo que orgullosamente dice ser de esa ciudad.

Es creadora de contenido, empresaria y modelo. La mujer, de 1,68 metros de estatura, entrará soltera al reality del Canal RCN y “sin compromisos”. Al hablar del estado de su corazón, afirma que no se niega a encontrar el amor en el programa y que allí “puede pasar de todo”.

Yuli Ruiz, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Se considera una mujer leal y auténtica, y asegura que el respeto es uno de sus principios de vida. Cuando habla de sus defectos, no duda en destacar su mal genio y lo celosa que puede ser con sus “cosas”.

Si pudiera tener un poder dentro de la casa, sería el de leer la mente, pues considera que sería ideal para saber con quién conviviría realmente.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Con Yuli Ruiz ya son once los famosos confirmados para la tercera temporada del reality. Los otros participantes son Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith, quienes también ingresaron gracias al voto del público.

Además, El Jefe confirmó que Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul también estarán en la casa, y aseguró que en los próximos días seguirá revelando los nombres de los demás famosos.

Aunque no se ha confirmado la fecha en la que se abrirán las puertas de La casa de los famosos Colombia por tercera vez, en redes no dejan de hablar de los nombres que han sido confirmados por el Jefe.