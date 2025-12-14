Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nueva revelación para La casa de los famosos dejó a Johanna Fadul con la boca abierta: ¡Mira las pistas!

Este lunes se conocerá la identidad de un nuevo habitante confirmado para el La casa de los famosos Colombia y Johanna Fadul recolectó algunas pistas.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Se viene una nueva revelación por parte del Jefe de La casa de los famosos Colombia. Conoce las pistas/ Archivo RCN

En la jornada de este domingo 14 de diciembre, se conoció mediante las redes sociales oficiales del canal RCN, que se viene una nueva revelación por parte del Jefe de La casa de los famosos Colombia, para conocer la identidad del nuevo o nueva habitante que hará parte del reality en su tercera temporada.

En el video de expectativa que se compartió, se observa a Johanna Fadul, entrando de manera sigilosa a la oficina del presentador, Marcelo Cezán para recolectar pistas sobre los habitantes que aún faltan por descubrirse para el formato de convivencia del 2026.

Johanna Fadul entró de manera sigilosa a la oficina del presentador, Marcelo Cezán para recolectar pistas/ Archivo RCN

La actriz parece haber actuado en nombre de Colombia, ya que quería conocer la lista completa de los famosos que aún faltan por revelarse, sin embargo, al ser una habitante confirmada, ya tiene los ojos del Jefe puestos sobre ella y no pudo salirse con la suya. Rápidamente fue interrumpida y tuvo que parar su misión.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que lograra recolectar algunas pistas, dadas por el propio Marcelo Cezán, sobre la persona que se confirmará este lunes a las 6:00 a.m.

¿Cuáles son las pistas sobre la nueva persona que habitará La casa de los famosos Colombia?

Luego de qué el presentador descubriera que la actriz quería jugar, la retó a identificar, mediante algunas pistas, la identidad de la próxima celebridad en ser anunciada.

La primera pista es que es una persona amante al deporte. La segunda pista habla de lo aficionada que es esta persona por la lectura. La tercera revela más detalles sobre sus características personales, pues deja claro que es una persona que no tiene pelos en la lengua, por lo que seguramente encenderá a la casa al actuar sin filtro y hablar de manera directa. La última pista enfatizó en que la belleza no pasará desapercibida, por lo que deja claro que se trata de una persona que promete llevarse las miradas de sus compañeros y colombianos.

Ante las pistas, Johanna se vio muy intrigada por conocer si se trataba de un hombre o de una mujer, pero Marcelo se negó a confirmárselo, más bien le pidió que jugara y tratará de adivinar de quién se trataba. Ella extendió la invitación para que ustedes jueguen junto a ella y comenten de quién creen que puede tratarse esta nueva revelación.

Johanna Fadul logró recolectar pistas sobre el revelado de este lunes 15 de diciembre

