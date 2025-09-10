Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así entrena Karely Ruiz para su pelea con Karina y preocupa a fans de la paisa: “Tiene técnica”

Un video viral muestra a Karely Ruiz entrenando con fuerza y preocupa a los fans por la seguridad de Karina García.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El entrenamiento de Karely Ruiz para el combate con Karina García
Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Faltan pocos días para que Karina García y Karely Ruiz se enfrenten en la esperada pelea de boxeo. Un video viral dejó ver cómo la mexicana está entrenando para combatir contra la modelo paisa.

¿Quién es Karely Ruiz, la contrincante de Karina García?

La influencer, actriz y modelo mexicana, aunque tiene sus redes sociales privadas, recientemente se volvió viral un video que circula en TikTok, donde se le ve entrenando como una verdadera boxeadora.

El entrenamiento de Karely Ruiz para el combate con Karina García
Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN)

En el video se muestra dándole un golpe a la pera con mucha fuerza completando una rutina propia de un pugilista profesional.

Y por supuesto los comentarios no se hicieron esperar: muchos seguidores se mostraron preocupados por la seguridad de Karina, e incluso algunos sugirieron que la pelea debería ser entre Karely Ruiz y Andrea Valdiri, dada la fuerza que mostró la mexicana en su entrenamiento.

¿Cuándo se enfrentarán Karina García y Karely Ruiz?

Por su parte, Karina García, a través de una dinámica en Instagram, despejó dudas y dejó ver su lado más competitivo. Dejó claro que quiere sacarse una espinita luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

A través de sus historias, Karina ha mostrado cómo entrena día a día, aunque ha confesado que siente temor y ansiedad, ya que, aunque le gusta el deporte, nunca ha practicado boxeo.

En varias ocasiones ha reiterado entre risas que no quiere pelear: “No quiero pelear”, y ha admitido que está “nerviosa y ansiosa” y que no quiere que le “maltraten su carita”.

Karina García confirmó también recientemente que no tiene ninguna estrategia definida, pero que ha estado preparándose muy bien, entrenando todos los días, comiendo juiciosa, sin consumir licor y dormir temprano, según la modelo paisa esos son sus aliados para el esperado combate con la mexicana Karely Ruiz.

El entrenamiento de Karely Ruiz para el combate con Karina García
Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, la modelo colombiana, a diferencia de Karely, no ha dejado ver cómo es su entrenamiento de boxeo, más allá de los habituales ejercicios de gimnasio y acondicionamiento físico.

El Stream Fighters, organizado por el streamer colombiano Westcol, se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, evento que será transmitido en vivo. También estarán en el ring Yina Calderón y Andrea Valdiri.

