Mánager de B-King lloró al pedir perdón a la familia del cantante: “no fue mi intención”

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, rompió en llanto al pedirle perdón a la familia del cantante por lo sucedido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mánager de B-King rompió en llanto al pedir perdón a la familia
Entre lágrimas, el mánager de B-King pidió perdón a su familia. (Foto Canal RCN).

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, rompió el silencio varias semanas después de la confirmación de la muerte del cantante y, en medio de sus palabras, pidió perdón a la familia del artista por lo sucedido bajo su labor.

¿Qué dijo el mánager de B-King entre lágrimas al disculparse con la familia del artista?

En medio de su conversación con el periodista colombiano Rafael Poveda, quien días atrás entrevistó a Marcela Reyes, expareja de B-King, y a la madre y hermana del cantante, Juan Camilo Gallego Toro reveló detalles de todo lo sucedido durante su estancia en México antes de que ocurriera este macabro hecho.

Mánager de B-King rompió el silencio y contó lo que cree que ocurrió antes de su muerte
Mánager de B-King reveló su teoría sobre lo que pasó antes de su muerte

En donde comentó cómo fue el primer acercamiento de B-King con Regio Clown, su show en vivo por el que fue contratado, detalles del contrato, su relación con Angie Miller, y hasta los minutos antes de que este se fuera para el gimnasio en donde finalmente le perdió el rastro, hasta el día de su muerte.

En medio de su dolor y culpa, Gallego aprovechó este espacio para dirigir unas palabras hacia la familia de B-King en donde expresó que lo único que quería lograr con este compromiso laboral en el exterior era cumplir los sueños del cantante.

“A su familia sí quisiera decirles que lo siento mucho, que no fue mi intención, que B-King y ellos conocen mi corazón, yo no hice esto para que le pasara esto a él, yo estaba haciéndolo para hacerlo la estrella que él se merecía ser”

¿El mánager de B-King continuará trabajando con la familia del cantante?

Así mismo, en medio de esta conversación, Juan Camilo reveló en exclusiva que junto a la familia de B-King estaban planeando lanzar una canción que el artista alcanzó a grabar antes de su muerte, en honor a ese legado.

Manager de B-King
Manager revela detalles tras la muerte de B-King/Canal RCN

Gallego mencionó que era una canción a la que habían planeado grabarle un video musical antes de que toda esta tragedia sucediera, y que de hecho, fue con la que abrió su show en México.

“Una canción super discotequera. Con esa canción también le íbamos a hacer video para sacarla, pues de hecho la vamos a sacar, porque con la familia quedamos, con su mamá y con su hermana de que íbamos a hacer el legado de él con la música”

