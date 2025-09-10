Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Sabino recibió 0 puntos en MasterChef Celebrity pese a tener el mejor plato: “Qué tristeza”

Carolina Sabino sorprendió con un delicioso plato, pero recibió el puntaje más bajo entre sus compañeros.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Puntaje inesperado para Carolina Sabino en MasterChef Celebrity
Mejor plato, peor puntaje: Carolina Sabino en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

En el capítulo del jueves, 9 de octubre, los concursantes enfrentaron un reto individual con pollo y charcutería, el plato de Carolina Sabino sorprendió por su sabor, pero se llevó el puntaje más bajo.

¿Cómo fue el reto de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?

Sabino presentó su plato incompleto, sin la charcutería requerida, y lo reconoció ante los jurados y comensales invitados.

A pesar de esto, los chefs destacaron la ejecución y el sabor, y algunos invitados aseguraron que era “el más rico de todos”.

Carolina comentó que fue un momento especial: “Es un regalo muy grande ver la reacción de los chefs”.

Mientras tanto, sus compañeros y los chefs no tardaron en reaccionar ante la situación.

Alejandra afirmó: “La mente le jugó una mala pasada”, y Nicolás de Zubiría añadió: “Qué tristeza tan grande”.

Aunque el plato fue bien recibido por su sabor y técnica, al final Carolina recibió el puntaje más bajo, con cero puntos, debido a no cumplir con la totalidad del reto.

¿Qué dijeron los participantes sobre la jugada de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?

Durante el reto, varios participantes enfrentaron problemas con los tiempos, la cocción o la presentación de sus platos.

Al comenzar el reto, Violeta, quien tenía una ventaja del reto anterior, decidió quién de los delantales negros podía cocinar y teniendo la posibilidad de competir por el top 10.

La presentadora no dudó en escoger a Patricia Grisales, lo que generó reacciones al considerar que era una competidora cuya sazón podría superarla.

Además, tuvo la oportunidad de asignar los tiempos de preparación a cada uno de sus compañeros: Alejandra 45 minutos, David 35, Patricia 55, Carolina 40 y Pichingo 50, mientras ella misma se dio 60 minutos.

Esta estrategia generó sorpresa y comentarios entre sus compañeros, quienes reaccionaron ante la manera en que Violeta utilizó su ventaja para influir en la competencia.

Al final de la noche, Violeta Bergonzi se llevó el primer lugar con un pollo inspirado en su primer amor y se convirtió en la primera cocinera en entrar al top 10, mientras Carolina se quedaba con el puntaje más bajo a pesar de las alabanzas por su sabor y ejecución.

