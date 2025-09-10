Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carlos Vives interpretará la canción oficial del Mundial Fifa 2026: 'Somos más’

Carlos Vives presenta Somos más, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Emilia, Wisin y Xavi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carlos Vives interpretará canción oficial del Mundial Fifa 2026
Carlos Vives encabeza el tema oficial del Mundial Fifa 2026 con grandes artistas. (Foto: AFP)

El evento deportivo más grande del planeta, la Copa Mundial de la FIFA 2026, sigue en marcha, y sus preparativos traen una noticia que emociona a muchos colombianos: Carlos Vives fue confirmado como líder de la canción oficial del torneo, junto a Emilia, Wisin y Xavi.

¿Cuándo será la presentación oficial de ‘Somos más’ de Carlos Vives?

El tema, titulado ‘Somos más’, será parte de la cobertura que Telemundo realizará del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Este anuncio marca un momento histórico, ya que es la primera vez que un cantante encabeza una colaboración musical oficial de un Mundial a través de una cadena televisiva estadounidense.

La presentación oficial de Somos más se realizará durante los Premios Billboard el 23 de octubre, donde Carlos Vives, la argentina Emilia, el puertorriqueño Wisin, la nueva sensación mexico-estadounidense Xavi interpretarán el sencillo en vivo.

¿Cómo se prepara Carlos Vives para brillar en el escenario internacional del Mundial 2026?

Carlos Vives se mantenido activo en escenarios internacionales, con presentaciones en shows como Jimmy Fallon y Premios Juventud. Sin duda su participación en el Mundial 2026 representará un nuevo logro en su carrera de más de cuatro décadas del samario.

El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones y la música se ha convertido en un componente cultural relevante de cada torneo.

Colombia se ha convertido como referente de la música latina en eventos deportivos internacionales, con ejemplos recientes como Waka Waka de Shakira o Love de Sebastián Yatra, o la presentación de Karol G en el medio tiempo de la NFL en Brasil.

Además de su trabajo con Somos más, Carlos Vives estrenó recientemente La Samaria junto a Bomba Estéreo, un homenaje a Santa Marta que celebra su quincuagésimo aniversario.

A través de sus redes sociales, el cantante dio a conocer la colaboración con una serie de publicaciones, y el lanzamiento oficial se realizó este jueves 9 de octubre.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar entre ellos: “Hoy he escuchado la canción al menos 50 veces, me encanta y me dan ganas de irme para Santa Marta. ¡Qué ritmo tan contagioso!”

