Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

La actriz Margarita Rosa de Francisco, se viste de luto tras el fallecimiento de un ser especial.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida.
¿Por qué razón Margarita Rosa de Francisco se viste de luto? | Foto: Freepik. AFP: Tiziana Fabi

Margarita Rosa de Francisco se ha posicionado como una de las actrices más influyentes del país al participar en importantes producciones, en especial por su gran interpretación en ‘Café, con aroma de mujer’, del Canal RCN.

Además, el nombre de la actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al confesar que está atravesando por una desafortunada pérdida.

¿Cuál es la razón por la que Margarita Rosa de Francisco se viste de luto?

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco compartió una desalentadora publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 414 mil seguidores, en la que les contó a sus seguidores su dolorosa pérdida, tras el fallecimiento de su gato:

“Eut#nasi#. Cholo, con mi corazón, en llamas por ti, mi amor. Gracias por tanta belleza”, añadió Margarita Rosa de Francisco en la descripción de la publicación.

Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida.
Esto dijo Margarita Rosa de Francisco tras su reciente pérdida. | Foto: Freepik

Según reveló la actriz, se evidencia que su mascota estaba atravesando por ciertas complicaciones de salud en las que le brindó todo su apoyo. Sin embargo, tuvo que realizarse el respectivo procedimiento médico, el cual fue recomendado por los especialistas veterinarios.

Por parte, Margarita compartió mediante sus redes sociales un emotivo video en el que presumió a todas sus mascotas. También, se refleja que estaba Cholo, el nombre de su mascota recién fallecida.

¿Qué celebridades han reaccionado tras la desafortunada pérdida de la actriz?

Desde que Margarita Rosa de Francisco compartió el difícil momento por el que está atravesando tras el fallecimiento de su mascota, varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento le han compartido varios mensajes.

Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida.
¿Qué celebridades se han pronunciado ante la pérdida de Margarita Rosa? | AFP: Tiziana Fabi

Entre los famosos más reconocidos que le han compartido su incondicional apoyo a Margarita están: Carolina Cuervo y Julián Román, quienes compartieron las siguientes palabras:

“Dolor muy profundo, Margarita. Te abrazo con todo mi amor”, “Abrazo infinito”, “Lo siento mucho, Margarita. Ha sido muy bonito ser testigo del incondicional amor que le brindaste a tu gato”, “Te abrazo desde la distancia, gracias por tu amor hacia ellos”, “Eres una mujer ejemplar, te enviamos todo nuestro apoyo”, “Dolor muy profundo, Margarita. Te abrazo con todo mi amor”, añadieron los internautas.

