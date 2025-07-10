Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

Han más de 8 años desde aquel trágico 14 de abril del 2017, cuando el cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta perdió la vida tras dar su último concierto en Coveñas, Sucre.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Cuál fue el video de Martín Elías que salió a la luz antes de su accidente?

El artista brindó un espectáculo aquel 14 de abril que tenía como novedad que era un Viernes Santo y tras salir del evento de camino a su casa la camioneta en la que se dirigía perdió el control y se estrelló provocándole graves lesiones al artista quien horas después perdió la vida.

Recientemente, el nombre del artista empezó a acaparar las tendencias en redes sociales luego que saliera a la luz un video que dejó ver cómo fueron los últimos minutos del artista antes de su trágico fallecimiento.

En el audiovisual quedó el momento en que Martín Elías iba saliendo del lugar en el que se había presentado en compañía de su equipo de trabajo y escoltado por algunas personas de seguridad.

En ese momento un joven que aguardaba por su salida del escenario de Coveñas se le acercó para saludarlo y lograr una foto con él.

Salió a la luz video de Martín Elías antes de su fallecimiento. (AFP: STR)

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Martín Elías antes de su fallecimiento?

En el audiovisual quedaron grabadas las últimas palabras que el cantante de vallenato le dio a su gran comunidad antes de subirse a su camioneta en donde minutos después se accidentaría.

Martín Elías al ver la emoción de su fanático por saludarlo le expresa de manera amable y con una gran sonrisa: "Mi hermano, mi hermano" y después le hace un gesto a la cámara.

Tras este emotivo saludo a su fanático, este quedó contento sin imaginarse que sería la primera y última vez que vería y escucharía a su cantante favorito.



Este video como era de esperarse ha conmovido y erizado a los fanáticos del artista, quienes han expresado su tristeza por ver lo emocionado que estaba el cantante.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Participante de MasterChef Celebrity tuvo que ser hospitalizado de urgencia: esto se sabe

¿Qué se sabe del accidente en el que Martín Elías perdió la vida?

El cantante Martín Elías perdió la vida luego del choque ocurrido aquel 14 de abril de 2017 en la vía San Onofre (Sucre) y Lorica (Córdoba), en el sector conocido como Aguas Negras.

Según los reportes de las autoridades de ese momento la camioneta en la que se dirigía el recordado cantante de vallenato excedía los límites de velocidad en esa vía que eran de 50 km/h.

Al parecer, Martín iba sin el cinturón de seguridad por lo que salió expulsado por la venta del panorámico de la camioneta cayendo de manera abrupta y fuerte contra el pavimento.

Martín fue trasladado al hospital de San Onofre con graves lesiones como traume de abdomen, contusiones pulmonares, contusiones cardíacas, fracturas, entre otras.

Desde este hospital fue trasladado a la Clínica Santa María de Sincelejo en donde falleció horas después, dejando a su esposa y sus dos hijos.