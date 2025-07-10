Participante de MasterChef Celebrity tuvo que ser hospitalizado de urgencia: esto se sabe

Un participante de MasterChef Celebrity tiene preocupados a sus seguidores tras revelar en las últimas horas que tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

¿Cuál es el participante de MasterChef Celebrity que tuvo que ser hospitalizado?

Este participante es Diego Alexander Gómez Aristizábal, mejor conocido como Pichingo, quien a través de un comunicado en su cuenta de Instagram se conoció su estado de salud.

El comediante que se ha destacado a lo largo de la competencia por su carisma y humor se encuentra delicado de salud tras ser hospitalizado.

En el mensaje compartido en sus historias de Instagram se reveló la razón por la que había tenido que ser hospitalizado y cómo se encontraba evolucionando.

Pichingo tuvo que ser hospitalizado. (Foto Canal RCN)

¿Por qué está hospitalizado Pichingo de MasterChef Celebrity?

El equipo del improvisador antioqueño reveló en su comunicado que Diego tuvo que ser llevado de urgencias a la clínica luego de presentar por varios días fuertes síntomas.

Al parecer el dictamen médico fue una enfermedad infecciosa causada por un virus que lo llevó a ser hospitalizado de inmediato.

Hombre de estatura baja se encuentra hospitalizado por un virus que le ha dado y que le cogió ventaja.

Al parecer, el humorista estuvo varios días sintiéndose mal, pero debido a sus compromisos personales y laborales decidió postergar su visita al médico, algo que fue un agravante.

Pichingo reveló que fue hospitalizado por un virus (Foto del Canal RCN)

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Pichingo de MasterChef Celebrity?

En el comunicado revelaron que el humorista ha presentado fuertes cuadros de fiebre y también hablaron de un intenso dolor.

Al parecer, aunque Pichingo ha mejorado por la atención médica que está recibiendo, el dolor y algunos síntomas no han desaparecido por lo que sigue hospitalizado.

Ha estado casi de caja cuando la fiebre lo asalta, pa' salir solo le falta que se le extinga el dolor y que el enano el doctor busque cómo darle de alta. Pichingo.



Tras conocerse el estado de salud de Pichingo sus seguidores y amigos no han parado de enviarle mensajes de ánimo para su pronta salida del hospital y recuperación.