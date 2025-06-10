Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pichingo de MasterChef Celebrity hizo confesión sobre su infancia: así lucía

Pichingo de MasterChef desempolvó inédita imagen de su infancia y se sinceró sobre algo que vivió cuando en esa época.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Pichingo en su infancia
Pichingo mostró cómo se veía en su infancia. (Foto Canal RCN)

Diego Alexander Gómez Aristizábal, mejor conocido como Pichingo, se ha ganado el corazón de los televidentes de MasterChef Celebrity con su personalidad y humor.

¿Cómo se veía Pichingo de MasterChef Celebrity en su infancia?

Los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron una emotiva prueba en la noche del 5 de octubre cuando la producción los sorprendió con imágenes suyas de su infancia.

La prueba consistió en cocinar un plato inspirado en esas fotos de su niñez y lo que les recordaba dicha instantánea.

La prueba hizo que los participantes sorprendieran a los jurados con llamativas preparaciones, siendo Violeta Bergonzi la ganadora del reto.

Tras esta prueba, el humorista Pichingo expresó a través de sus redes sociales lo que sintió al ver esa foto de su infancia y no ocultó su orgullo por ver hasta donde ha llegado.

A propósito del programa de anoche en MasterChef.

Pichingo
Pichingo conmovió con foto y confesión de su infancia. (Foto del Canal RCN)

¿Qué reveló Pichingo de MasterChef Celebrity de su infancia?

Pichingo desempolvó una inédita fotografía suya de su infancia en donde dejó ver cómo lucía en su niñez.

El humorista aseguró que en ese entonces vivía en el campo y solo iba al pueblo para cortarse el cabello.

Frente a los cambios que ha tenido desde entonces, el comediante aseguró que han sido bastantes y que si en ese entonces le preguntaran todo lo que haría en futuro no se le pasaría por la cabeza ni la mitad.

Este niño que ven ahí, vivía en el campo y solo lo sacaban al pueblo cada 5 meses y eso cuando lo tenían que motilar y vea, quien lo creyera, muchos dirán que no he crecido, que sigo siendo el mismo, pero se equivocan, no sigo siendo el mismo.

Pichingo aseguró que a pesar de haber crecido en edad y en madurez, seguía teniendo ese niño interior que hoy lo hacía seguía manteniendo esa chipas y gracia.

Pero tampoco he crecido, lo que sí les garantizo es que si me he superado en muchas cosas y me faltan muchas más.

¿Pichingo es pareja de Patty Grisales de MasterChef Celebrity?

Pichingo se ha caracterizado a lo largo de MasterChef Celebrity por su carisma y sentido del humor, lo que lo ha hecho conquistar no solo a los televidentes, sino también a sus compañeros, jurados y Claudia Bahamón.

A lo largo de la competencia, el comediante ha bromeado con la actriz Patty Grisales sobre un posible interés entre ellos.

Precisamente, el humorista ha dado a entender que está interesado en la actriz, no obstante, todo ha sido parte del humor y él tiene su hogar consolidado afuera de las cámaras.

Pichingo
Pichingo se sinceró sobre su infancia tras reto en MasterChef. (Foto del Canal RCN)
