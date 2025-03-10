Isabella Vargas rompió el silencio sobre ruptura de Karina García y Altafulla tras importante logro

Uno de los temas tendencia en los últimos días fue la ruptura de Karina García y Andrés Altafulla tras su paso por La casa de los famosos Colombia en donde nació su amor.

¿Qué dijo Isabella Vargas, mamá de Karina García, sobre su ruptura con Altafulla?

La encargada de confirmar que su relación había llegado a su final fue la modelo antioqueña Karina García, quien compartió un extenso comunicado en sus redes sociales.

Karina García en su mensaje dejó claro que se encontraba mal y afectada a nivel emocional tras su ruptura. Por su parte, Altafulla en diferentes entrevistas se dejó ver sorprendido por el comunicado de su expareja.

Hasta el momento se sabe que la relación de la modelo y el cantante habría llegado a su final por aparentes diferencias personales y por el poco tiempo que estaban teniendo para su relación.

En medio de esto, la hija mayor de Karina García rompió su silencio y en las últimas horas se pronunció a través de sus historias de Instagram.

Isabella Vargas reaccionó a logro de Karina García tras su ruptura con Altafulla. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó la hija de Karina García al importante logro de su mamá?

La hija de Karina García decidió presumir el importante logro de su mamá en redes sociales al lograr superar la barrera de los 5 millones de seguidores, una cifra que demuestra su gran momento tras su ruptura con Altafulla.

Isabella compartió un video de su mamá luciendo un moderno vestido de color rojo junto a un letrero de "5 M" de rosas y juegos artificiales.

Junto al video Isabella le expresó su orgullo y felicidad por verla romper ese logro en su vida y por eso no escatimó en elogios y palabras de amor.

Te mereces todo lo hermoso mi reina. Te amo con el alma. Felices 5 M.

¿Cómo era la relación de Isabella Vargas y Karina García?

Isabella Vargas ha sorprendido con su silencio tras el final de la relación de su mamá con el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

A pesar que Isabella y Andrés Altafulla lograron consolidar una gran amistad y cercanía durante la relación de su mamá con él, la joven influenciadora ha preferido no decir nada al respecto.

Precisamente, tras la ruptura de su mamá con Altafulla, Isabella decidió continuar siguiendo al cantante en sus diferentes redes sociales, demostrando así que la amistad y respeto quedó entre ellos.