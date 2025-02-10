Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida cantante quien cayó de un sexto piso.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció reconocida cantante tras caer del sexto piso.
¿Quién era la cantante que falleció tras caer del sexto piso? | Foto: Freepik

En los últimos días, el mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de una reconocida cantante, quien dejó un importante legado en su carrera profesional.

Además, la noticia se ha convertido en tendencia tras conocerse las graves condiciones en las que falleció la cantante.

Artículos relacionados

¿Quién es la famosa cantante que falleció en graves condiciones?

El nombre de la cantante turca, Gül Tut, ha generado un profundo vacío en la industria musical tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Según lo revelaron fuentes internacionales, la noticia del fallecimiento de la cantante turca se debió a causa de una aparatosa caída tras caer de un sexto piso en horas de la madrugada el pasado 26 de septiembre.

Tal como lo han revelado fuentes internacionales, la cantante se encontraba en su hogar, ubicado en Yalova, Turquía. Además, no estaba sola, pues estaba con su hija y junto a una amiga.

Falleció reconocida cantante tras caer del sexto piso.
¿Qué han dicho las autoridades tras el fallecimiento de la cantante? | Foto: Freepik

Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones del caso. Sin embargo, se reveló a través de un comunicado oficial de Yalova, la ciudad en la que vivía la cantante turca, lo siguiente:

“Cuando los oficiales llegaron a la dirección, se encontró que la artista conocida como Güllü, Gül Tut, se cayó de la ventana mientras se divertía con su hija y su amiga, y el examen del equipo reveló que había muerto”, expresó el gobierno de Yalova, Turquía.

A raíz de esta situación, se encuentran haciendo las respectivas investigaciones del caso, pues la cantante no se encontraba sola en su hogar y, su pequeña hija, presenció el desafortunado hecho que ocurrió con su madre.

Artículos relacionados

¿Por qué la famosa cantante adquirió gran reconocimiento?

Tras el lamentable hecho del fallecimiento de la cantante turca, quien aparentemente no fue agr3did# antes de su muerte y, según lo confesó su hija, que su madre no se suic#d#, sino que se resbaló mientras bailaba.

Falleció reconocida cantante tras caer del sexto piso.
La cantante turca se destacó por su polifacético talento. | Foto: Freepik

Con base en esto, muchos de sus seguidores la han recordado con un cariño especial al destacarse en su amplia trayectoria profesional por cautivar con la originalidad que transmitió en cada una de sus piezas musicales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Julián Álvarez, jugador de la Selección Argentina se declaró fan Café, con aroma de mujer Deportes

Jugador de la Selección Argentina se declaró fan de Café, con aroma de mujer de RCN: “Es la mejor”

El futbolista Julián Álvarez confesó su pasión por Café, con aroma de mujer mientras jugaba en el Manchester City.

Mary Fowler, la delantera del Manchester City y jugadora de la selección de Australia, que desfiló en La Semana de la Moda de París. Talento internacional

Delantera del Manchester City brilló en la Semana de la Moda de París: ¡Mary Fowler hizo historia!

Mary Fowler, la jugadora se convirtió así en la primera futbolista en participar en este prestigioso evento de moda.

Falleció reconocida actriz mexicana que dejó un gran legado. Talento internacional

¡Adiós a una gran actriz! Falleció reconocida figura que marcó la historia de la televisión

Falleció reconocida actriz que participó en importantes producciones internacionales, dejando un gran legado en la televisión.

Lo más superlike

Fans alertan: señales de distanciamiento entre Karol G y Feid Karol G

Karol G y Feid: Aumentan los rumores sobre posibles dificultades en la relación de los cantantes

La notoria ausencia de Feid en eventos y redes sociales junto a Karol G han aumentado los rumores de distanciamiento.

Camilo Díaz sufrió caída de caballo La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió accidente a bordo de un caballo

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?