Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

En los últimos días, el mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de una reconocida cantante, quien dejó un importante legado en su carrera profesional.

Además, la noticia se ha convertido en tendencia tras conocerse las graves condiciones en las que falleció la cantante.

¿Quién es la famosa cantante que falleció en graves condiciones?

El nombre de la cantante turca, Gül Tut , ha generado un profundo vacío en la industria musical tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Según lo revelaron fuentes internacionales, la noticia del fallecimiento de la cantante turca se debió a causa de una aparatosa caída tras caer de un sexto piso en horas de la madrugada el pasado 26 de septiembre.

Tal como lo han revelado fuentes internacionales, la cantante se encontraba en su hogar, ubicado en Yalova, Turquía. Además, no estaba sola, pues estaba con su hija y junto a una amiga.

Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones del caso. Sin embargo, se reveló a través de un comunicado oficial de Yalova, la ciudad en la que vivía la cantante turca, lo siguiente:

“Cuando los oficiales llegaron a la dirección, se encontró que la artista conocida como Güllü, Gül Tut, se cayó de la ventana mientras se divertía con su hija y su amiga, y el examen del equipo reveló que había muerto”, expresó el gobierno de Yalova, Turquía.

A raíz de esta situación, se encuentran haciendo las respectivas investigaciones del caso, pues la cantante no se encontraba sola en su hogar y, su pequeña hija, presenció el desafortunado hecho que ocurrió con su madre.

¿Por qué la famosa cantante adquirió gran reconocimiento?

Tras el lamentable hecho del fallecimiento de la cantante turca, quien aparentemente no fue agr3did# antes de su muerte y, según lo confesó su hija, que su madre no se suic#d#, sino que se resbaló mientras bailaba.

Con base en esto, muchos de sus seguidores la han recordado con un cariño especial al destacarse en su amplia trayectoria profesional por cautivar con la originalidad que transmitió en cada una de sus piezas musicales.