En la edición 2026 del CES (Consumer Electronics Show), el evento de tecnología más importante del mundo, las miradas no solo se las llevaron los gadgets futuristas, sino también una nueva generación de computadores que prometen cambiar la forma en la que trabajamos, jugamos y creamos contenido.

¿Qué computadores se presentaron en el CES 2026?

El CES 2026 desarrollado en Las Vegas, Estados Unidos, reunió a las marcas líderes de tecnología para mostrar cómo la inteligencia artificial, la portabilidad y la experiencia de usuario están redefiniendo la forma en la que trabajamos, jugamos y creamos contenido.

Este año, una de las grandes protagonistas fue la evolución de los computadores portátiles, que ahora apuestan por diseños cada vez más livianos, mayor autonomía, pantallas avanzadas y un fuerte enfoque en la IA integrada.

Entre los lanzamientos más llamativos del evento, destacaron varios equipos que reflejan claramente hacia dónde apunta el futuro del cómputo personal.

Pantallas dobles, diseños ultradelgados, potencia pensada para gaming y creación, y hasta experiencias inmersivas sin pantallas físicas hacen parte de las novedades que marcarán el 2026.

Portátiles ultralivianos y de doble pantalla marcarán tendencia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo funcionan las gafas que proyectan una pantalla gigante virtual?

Entre las novedades más destacadas del evento aparecieron equipos que buscan combinar potencia con diseños cada vez más livianos.

Un ejemplo de ello fue la Zenbook A16, una laptop de 16 pulgadas que sorprendió por su peso de apenas 1.2 kilos, una pantalla OLED 3K, promete hasta 21 horas de batería y está impulsado por el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme y otras funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Uno de las propuestas más llamativas y que muestra el futuro de los portátiles son los equipos doble pantalla, esto quedó evidenciado en el Zenbook DUO, un equipo con doble pantalla OLED de 14 pulgadas, una batería dual de 99 Wh y un procesador Intel Core Ultra X9 Serie 3.

El CES 2026 también dejó propuestas pensadas específicamente para creadores de contenido. La ProArt GoPro Edition PX13 se presentó como una herramienta compacta y versátil, con pantalla OLED 3K de 13.3 pulgadas y el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, ideal para quienes graban, editan y publican contenido desde cualquier lugar.

¿Qué novedades dejó el CES 2016 en computadores gaming y gafas de realidad virtual?

En el apartado gamer, uno de los dispositivos que más miradas atrajo fue la ROG Flow Z13-KJP, una edición especial en colaboración con el japonés Hideo Kojima, creador y director de varios videojuegos exitosos como Metal Gear.

También se presentó la ROG Zephyrus Duo 2026, un portátil gaming con doble pantalla OLED de 16 pulgadas, pensado no solo para jugar, sino también para streaming, edición de video y creación de contenido.

Finalmente, una de las propuestas más innovadoras del evento fueron las ROG XREAL R1, unas gafas inteligentes orientadas al entretenimiento y los videojuegos.

Estas permiten proyectar una pantalla virtual gigante equivalente a 170 pulgadas frente a los ojos, con una tasa de refresco de hasta 240 Hz, y pueden conectarse a consolas, computadores portátiles o incluso celulares.

Sin duda alguna, el CES 2026 dejó claro que el futuro del cómputo personal avanza hacia experiencias más flexibles, inmersivas y potenciadas por inteligencia artificial.