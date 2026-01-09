Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los computadores más llamativos y futuristas que se presentaron en el CES 2026: así son

Pantallas dobles, diseños ultradelgados y nuevas formas de jugar, trabajar y crear contenido fueron protagonistas en el CES 2026.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Los computadores que presentaron en el CES 2026
El CES 2026 dejó ver el futuro de los computadores. (Fotos Canal RCN)

En la edición 2026 del CES (Consumer Electronics Show), el evento de tecnología más importante del mundo, las miradas no solo se las llevaron los gadgets futuristas, sino también una nueva generación de computadores que prometen cambiar la forma en la que trabajamos, jugamos y creamos contenido.

Artículos relacionados

¿Qué computadores se presentaron en el CES 2026?

El CES 2026 desarrollado en Las Vegas, Estados Unidos, reunió a las marcas líderes de tecnología para mostrar cómo la inteligencia artificial, la portabilidad y la experiencia de usuario están redefiniendo la forma en la que trabajamos, jugamos y creamos contenido.

Este año, una de las grandes protagonistas fue la evolución de los computadores portátiles, que ahora apuestan por diseños cada vez más livianos, mayor autonomía, pantallas avanzadas y un fuerte enfoque en la IA integrada.

Entre los lanzamientos más llamativos del evento, destacaron varios equipos que reflejan claramente hacia dónde apunta el futuro del cómputo personal.

Pantallas dobles, diseños ultradelgados, potencia pensada para gaming y creación, y hasta experiencias inmersivas sin pantallas físicas hacen parte de las novedades que marcarán el 2026.

Portátiles ultralivianos y de doble pantalla marcarán tendencia.
Portátiles ultralivianos y de doble pantalla marcarán tendencia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo funcionan las gafas que proyectan una pantalla gigante virtual?

Entre las novedades más destacadas del evento aparecieron equipos que buscan combinar potencia con diseños cada vez más livianos.

Un ejemplo de ello fue la Zenbook A16, una laptop de 16 pulgadas que sorprendió por su peso de apenas 1.2 kilos, una pantalla OLED 3K, promete hasta 21 horas de batería y está impulsado por el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme y otras funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Uno de las propuestas más llamativas y que muestra el futuro de los portátiles son los equipos doble pantalla, esto quedó evidenciado en el Zenbook DUO, un equipo con doble pantalla OLED de 14 pulgadas, una batería dual de 99 Wh y un procesador Intel Core Ultra X9 Serie 3.

El CES 2026 también dejó propuestas pensadas específicamente para creadores de contenido. La ProArt GoPro Edition PX13 se presentó como una herramienta compacta y versátil, con pantalla OLED 3K de 13.3 pulgadas y el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, ideal para quienes graban, editan y publican contenido desde cualquier lugar.

Artículos relacionados

¿Qué novedades dejó el CES 2016 en computadores gaming y gafas de realidad virtual?

En el apartado gamer, uno de los dispositivos que más miradas atrajo fue la ROG Flow Z13-KJP, una edición especial en colaboración con el japonés Hideo Kojima, creador y director de varios videojuegos exitosos como Metal Gear.

También se presentó la ROG Zephyrus Duo 2026, un portátil gaming con doble pantalla OLED de 16 pulgadas, pensado no solo para jugar, sino también para streaming, edición de video y creación de contenido.

Finalmente, una de las propuestas más innovadoras del evento fueron las ROG XREAL R1, unas gafas inteligentes orientadas al entretenimiento y los videojuegos.

Estas permiten proyectar una pantalla virtual gigante equivalente a 170 pulgadas frente a los ojos, con una tasa de refresco de hasta 240 Hz, y pueden conectarse a consolas, computadores portátiles o incluso celulares.

Sin duda alguna, el CES 2026 dejó claro que el futuro del cómputo personal avanza hacia experiencias más flexibles, inmersivas y potenciadas por inteligencia artificial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Messi sorprende al hablar Rosalía Lionel Messi

Messi sorprende al hablar Rosalía y contar por qué le pediría una foto: “es increíble”

El futbolista Leonel Messi habló de la Rosalía y sorprendió al confesar la razón por la que admira a la cantante.

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

Joven creadora de contenido enfrenta cáncer metastásico y solicita ayuda para acceder a tratamiento urgente en el exterior.

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer Talento internacional

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer: “Quiero ser un árbol”

Murió una joven streamer de 23 años y su comunidad está de luto. Antes de fallecer dejó claro un último deseo que sorprendió a todos.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió a los cuestionamientos sobre sus ingresos: "Ando en una G-Wagon"

Aida Victoria Merlano dejó claro que sus ingresos son fruto de su esfuerzo y trabajo y no de regalos del Agropecuario.

Bad Bunny sufre caída en México y se hace viral el video en redes. Bad Bunny

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en canciones sin autorización

Alexa Torres comparte cómo vivió el evento previo a La casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa Torres se llena de emotivos mensajes y apoyo tras mostrar evento de La casa de los famosos

Especialistas señalan que el cerebro humano tiene límites para sostener relaciones cercanas y estables. Salud

Esta es la cantidad de amigos que puede tener un ser humano, según expertos

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro