Top 5 de las mejores carreras universitarias que la IA recomienda estudiar en 2026

Llegó el Año Nuevo 2026 y muchas personas tienen como prioridad el tema académico, puntualmente iniciar una carrera universitaria.

¿Cómo elegir carrera universitaria en 2026?

Actualmente, el ámbito académico es un factor que demanda de análisis, pues no es un secreto que las personas cada día más se forman y por ende la oferta de trabajo disminuye.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

Asimismo, las profesiones que antes tenían más salida laboral, pueden que en la actualidad hayan perdido relevancia por variables como el avance tecnológico, entre otros.

A la hora de elegir una carrera universitaria, es necesario consultar, ver cada propuesta de las instituciones de educación superior, si el programa se encuentra acreditado de alta calidad y demás.

En esa línea, la inteligencia artificial (IA) puede ser una alternativa viable para hacer los mencionados análisis.

No todas las carreras universitarias tienen salida laboral | Foto de Freepik.

¿Qué carreras universitarias estudiar en 2026?, según la IA

Si bien es cierto que la IA solo es una guía, lo que significa que la información que comparte no es del todo verídica, funciona como una herramienta para tomar posibles decisiones, en este caso de una carrera universitaria.

Se le preguntó a la IA el Top 5 de las carreras universitarias para estudiar en 2026, basadas en tendencias globales de demanda laboral, crecimiento de empleos y oportunidades futuras.

Dada la interrogante, la IA respondió lo siguiente:

1. Ciencias de la computación

La digitalización se está entrometiendo en las industrias, razón por la que se necesita de desarrolladores de software, administradores de sistemas y especialistas en infraestructura tecnológica.

2. Ciberseguridad

La protección de datos es algo que con el paso del tiempo más se requiere. Quienes optan por esta rama, puede que tengan crecimiento de empleo y salarios competitivos.

3. Ciencia de datos analítica

Los datos se convirtieron en un recurso importante en las empresas, hospitales, cooperativas financieras y demás. Ante esto, transformar datos en información accionable es una habilidad muy demandada.

Se debe analizar cada pénsum antes de elegir qué estudiar | Foto de Freepik.

Artículos relacionados Tecnología La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir del 15 de enero de 2026

4. Salud y enfermería

Las necesidades de la salud pública son algo que se mantienen en el tiempo. Los profesionales en salud impactan socialmente y se requieren de manera constante.

5 Administración de empresas con énfasis en transformación digital

De acuerdo con la IA, los negocios modernos requieren líderes que entiendan la gestión, estrategia y cómo usar las tecnologías digitales para crecer.