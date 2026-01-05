Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Top 5 de las mejores carreras universitarias que la IA recomienda estudiar en 2026

La IA lanzó los nombres de los programas académicos para estudiar en este nuevo año 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Universitarios
Top 5 de las mejores carreras universitarias que la IA recomienda estudiar en 2026 | Foto de Freepik.

Llegó el Año Nuevo 2026 y muchas personas tienen como prioridad el tema académico, puntualmente iniciar una carrera universitaria.

¿Cómo elegir carrera universitaria en 2026?

Actualmente, el ámbito académico es un factor que demanda de análisis, pues no es un secreto que las personas cada día más se forman y por ende la oferta de trabajo disminuye.

Artículos relacionados

Asimismo, las profesiones que antes tenían más salida laboral, pueden que en la actualidad hayan perdido relevancia por variables como el avance tecnológico, entre otros.

A la hora de elegir una carrera universitaria, es necesario consultar, ver cada propuesta de las instituciones de educación superior, si el programa se encuentra acreditado de alta calidad y demás.

En esa línea, la inteligencia artificial (IA) puede ser una alternativa viable para hacer los mencionados análisis.

Universitarios
No todas las carreras universitarias tienen salida laboral | Foto de Freepik.

¿Qué carreras universitarias estudiar en 2026?, según la IA

Si bien es cierto que la IA solo es una guía, lo que significa que la información que comparte no es del todo verídica, funciona como una herramienta para tomar posibles decisiones, en este caso de una carrera universitaria.

Artículos relacionados

Se le preguntó a la IA el Top 5 de las carreras universitarias para estudiar en 2026, basadas en tendencias globales de demanda laboral, crecimiento de empleos y oportunidades futuras.

Dada la interrogante, la IA respondió lo siguiente:

1. Ciencias de la computación

La digitalización se está entrometiendo en las industrias, razón por la que se necesita de desarrolladores de software, administradores de sistemas y especialistas en infraestructura tecnológica.

2. Ciberseguridad

La protección de datos es algo que con el paso del tiempo más se requiere. Quienes optan por esta rama, puede que tengan crecimiento de empleo y salarios competitivos.

3. Ciencia de datos analítica

Los datos se convirtieron en un recurso importante en las empresas, hospitales, cooperativas financieras y demás. Ante esto, transformar datos en información accionable es una habilidad muy demandada.

Estudiantes universitarios
Se debe analizar cada pénsum antes de elegir qué estudiar | Foto de Freepik.

Artículos relacionados

4. Salud y enfermería

Las necesidades de la salud pública son algo que se mantienen en el tiempo. Los profesionales en salud impactan socialmente y se requieren de manera constante.

5 Administración de empresas con énfasis en transformación digital

De acuerdo con la IA, los negocios modernos requieren líderes que entiendan la gestión, estrategia y cómo usar las tecnologías digitales para crecer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Influencer falleció tras someterse a un procedimiento estético Viral

Influencer falleció a los 38 años tras someterse a un procedimiento estético

Una influencer italiana de 38 años falleció en Moscú tras someterse a un procedimiento estético.

Fallece influencer durante transmisión en vivo Viral

Fallece influencer durante transmisión en vivo mientras realizaba reto extremo

Un streamer catalán murió durante una transmisión en vivo mientras realizaba un reto extremo con consumo de sustancias ilícitas.

¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

El mundo de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común.

Lo más superlike

Paola Jara comparte la jornada de vacunas de su hija y conmueve Paola Jara

Paola Jara conmueve al mostrar un momento sensible con su pequeña hija Emilia

Paola Jara compartió un momento sensible con su hija Emilia que despertó empatía entre padres en redes.

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3 Sara Uribe

Sara Uribe mostró como luce recién levantada: así se vería en La casa de los famosos 3

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto