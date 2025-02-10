Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es Kimberly Reyes, la mujer que sería la nueva novia de Beéle tras fotos filtradas

Salieron a la luz fotos filtradas de Beéle con su nueva pareja. Ella es la bella actriz que conquistó el corazón del cantante.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Kimberly Reyes, la nueva novia de Beéle. | Foto: Buen Día, Colombia y AFP: Romain Maurice

Uno de los artistas más destacados en el género urbano es Brandon López, o más conocido como Beéle, quien ha tenido gran posicionamiento a nivel internacional por el éxito de varias de sus canciones como: ‘No tiene sentido’, ‘Frente al mar’ y ‘Morena'.

Además, el cantante se ha convertido en tendencia en los últimos meses tras la polémica ruptura que tuvo con su expareja Isabella Ladera. Así también, ha acaparado la atención mediática al ser visto con la actriz Kimberly Reyes.

¿Quién es la actriz que sería la nueva pareja de Beéle?

Recientemente, el programa matutino de Mañana Express, una producción del Canal RCN, se reveló la noticia en que Beéle tendría un nuevo romance con la actriz Kimberly Reyes, según lo confirmaron fuentes cercanas a ambas celebridades.

¿Quién es y a qué se dedica Kimberly Reyes? | Foto: Buen Día, Colombia

Durante la entrevista, los presentadores confirmaron la noticia en que Beéle sostiene un vínculo sentimental con Kimberly Reyes hace aproximadamente tres meses:

“En Mañana Express vamos a revelar. Confirmado: actriz barranquillera, Kimberly Reyes. Nos enteramos que el cantante Beéle, está estrenando amor. Resulta que en redes sociales, encontramos un video como prueba de un romance entre los dos, parece ser un hotel”, dice la noticia de Mañana Express.

Sin duda, esta noticia ha generado múltiples reacciones por parte de los internautas tras varias especulaciones en que Beéle tendría una nueva pareja sentimental.

Además, Kimberly Reyes se ha destacado por su gran habilidad en el campo artístico, pues ha participado en importantes producciones y, también, al cautivar con su belleza, tal como se evidencia en sus redes sociales.

¿Cuál es el video filtrado de Beéle con su nueva pareja?

Hace pocos días, se filtró un video de Beéle cuando estaba hospedándose en un hotel y allí fue visto junto a una mujer.

¿Cuál es el video filtrado entre Kimberly Reyes y Beéke? | AFP: Frazer Harrison

A raíz de esta noticia, muchos internautas dividieron múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la misteriosa mujer con la que fue visto el cantante.

Luego de varias suposiciones generadas por parte de los internautas, comprobaron que la mujer con la que estaba Beéle es Kimberly Reyes, pues se generaron diversos comentarios al respecto en el que se evidencia que hay un especial vínculo entre ellos, el cual va más allá de una amistad.

