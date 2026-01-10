Novio de Juliana Calderón murió en el mismo accidente aéreo de Yeison Jiménez

Este sábado 10 de enero quedó marcado por la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo en el que también perdieron la vida cinco personas más, entre ellas el novio de la influenciadora Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón.

¿Qué se sabe sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Según información preliminar, el icónico cantante de música popular Yeison Jiménez abordó un vuelo chárter junto a su equipo de trabajo y el piloto. Minutos después de despegar, la aeronave no logró alcanzar la altura necesaria para iniciar su ruta aérea y terminó impactando fuertemente en el sector de La Romita, ubicado en el municipio de Paipa, hasta donde llegaron organismos de emergencia.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

El siniestro, que hoy enluta a todo un país, dejó un total de seis personas fallecidas, entre ellas el artista y el novio de la reconocida influenciadora colombiana Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado de manera oficial la causa del accidente.

¿Quién es el novio de Juliana Calderón fallecido en el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Poco después de que se confirmara el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, la influenciadora Yina Calderón se pronunció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Tragedia aérea: novio de Juliana Calderón iba en el vuelo donde murió Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Allí informó a sus seguidores, quienes esperaban verla en una presentación en vivo, que no sabía qué decisión tomar frente al evento, debido a que su hermana Juliana Calderón se encontraba profundamente afectada por la muerte de su pareja. Yina explicó que el joven también iba a bordo de la avioneta en la que falleció el artista, razón por la cual la situación familiar era especialmente difícil.

El fallecido fue identificado como Juan Manuel Rodríguez, productor visual FX de Yeison Jiménez. De acuerdo con información compartida en sus redes sociales, lo acompañó durante varios años en su carrera musical y lo conocía desde que era apenas un niño.

La influenciadora confirmó la noticia con un mensaje publicado en sus historias:

"Murió el novio de mi hermana Juliana, @juanmafxoficial, y un amigo y gran cantante @yeison_jimenez. Estamos muy mal."

Vale la pena destacar que la identidad de Juan Manuel Rodríguez fue durante años un misterio para los internautas, ya que, aunque Juliana Calderón aseguraba tener pareja, nunca lo había mostrado públicamente en redes sociales. Ambos mantuvieron su relación de manera discreta.