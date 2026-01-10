Revelan los nombres de las otras personas que fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo

En la tarde de este sábado 10 de enero se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, tras un accidente aéreo. Horas más tarde, la Gobernación de Boyacá reveló la identidad de las demás personas que perdieron la vida en el mismo hecho, dejando un total de seis fallecidos.

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Según la información revelada a la opinión pública, el cantante de música popular Yeison Jiménez se encontraba a bordo de una avioneta cuando ocurrió el trágico accidente que hoy enluta al país.

Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave se incendió por completo poco después de despegar, luego de no alcanzar la altura necesaria para iniciar su ruta. El impacto se produjo en la vereda Romita, ubicada en el municipio de Paipa, hasta donde llegaron organismos de emergencia.

El siniestro dejó un total de seis personas fallecidas y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

¿Cuáles son las personas que fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo?

Tras la lamentable noticia, la Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, informó mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales la identidad de las personas que fallecieron junto al artista. En total, fueron seis las víctimas mortales, entre ellas el capitán de la aeronave y miembros del equipo del cantante.

Los fallecidos fueron identificados como el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Wesman Mora.

Así mismo, la Gobernación expresó sus condolencias a las familias de las víctimas en este difícil momento.

Falleció Yeison Jiménez: esto es lo que se sabe del accidente, así quedó la avioneta en video | Foto del Canal RCN y Freepik.

“La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, y en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, ocurrido la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, vía Paipa - Duitama”, señala parte del comunicado.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, mientras familiares, amigos y seguidores del artista lamentan su partida.