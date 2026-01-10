Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real

Inicia el conteo regresivo para el gran estreno de La casa de los famosos Colombia 2026, el reality de convivencia que ha revolucionado la televisión y las redes sociales en el país.

A partir de las 8:00 p.m. de este lunes 12 de enero en el Canal RCN, los televidentes y seguidores del programa vivirán momentos de mucha emoción con los 23 famosos que aceptaron habitar la casa que será su hogar los próximos meses.

¿En La casa de los famosos Colombia los participantes usan libretos para actuar?

A través de una historia en las redes sociales de Sara Uribe, la presentadora, quien fue confirmada en esta semana como habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, destapó la verdad y confesó su en el programa ellos actuaran para generar conversación.

Claramente, ella, quien es una experta en realities, pues se ganó Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, sabe lo que vivirá en los próximos meses y conoce muy bien el juego de la convivencia.

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show. (Foto: Canal RCN)

Por esto mismo, Uribe le respondió a un seguidor si en le programa usarán libretos o todo es muy genuino.

Ante el cuestionamiento, Sara fue clara y dijo que en La casa de los famosos Colombia todo es de verdad.

¿Sara Uribe está preparada para La casa de los famosos Colombia 2026?

La reconocida presentadora desató mucha sorpresa cuando fue revelada por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026, debido a que nadie se esperaba que ella participara en esta temporada.

Las reacciones no se hicieron esperar y precisamente, muchos han aplaudido que el jefe les haya hecho la invitación a personalidades como Sara Uribe, Manuela Gómez, Alejandro Estrada, Sofía Jaramillo y entre otros.

Sara Uribe responde si los participantes siguen un libreto en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En el caso de la Sara, ella se ha mostrado muy emocionada por volver a la pantalla del Canal RCN y ha revelado detalles de cómo se prepara para llegar a La casa más famosa de Colombia.

En sus redes sociales, la participante ha detallado cómo preparó sus maletas para llegar al programa y así mismo, ha confesado sus emociones al dejar a su hijo mientras ella está en el reality.

Así mismo, reveló que su Jacobo estará con su papá y, además, está con toda la energía y cree que puede llegar a apagar las luces de La casa de los famosos Colombia 2026.