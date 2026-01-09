Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe lanzó advertencia a participantes de La casa de los famosos: “no solo sé quitar maridos”

Sara Uribe lanzó una advertencia antes de La casa de los famosos 2026 con una frase que no pasó desapercibida en redes.

Sara Uribe lanzó advertencia a participantes de La casa de los famosos
Sara Uribe sorprendió con una advertencia / (Foto del Canal RCN)

El lanzamiento de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026 dejó varios momentos comentados en redes sociales, y uno de ellos estuvo protagonizado por Sara Uribe. La actriz, confirmada como participante del reality, hizo una afirmación que rápidamente llamó la atención en redes.

¿Qué dijo Sara Uribe antes de ingresar a La casa de los famosos 3?

En el lanzamiento de La casa de los famosos 3, Sara Uribe habló sobre su participación en el reality y lanzó una afirmación que generó conversación en redes sociales, donde los usuarios señalaron que aludía a su relación pasada con el exfutbolista Fredy Guarín.

Durante el evento, la actriz expresó ante los demás participantes y los presentadores que no solo sabía “quitar maridos”, sino que también llegaba preparada para competir, una frase que se viralizó rápidamente y llevó a los internautas a analizar el significado de lo que mencionó.

¿Por qué Sara Uribe dijo que no solo sabía quitar maridos?

Las palabras de la presentadora llevaron a que se recordara su relación con Fredy Guarín. En su momento, este vínculo fue ampliamente comentado porque el exfutbolista estaba casado cuando inició la relación. La actriz ha reconocido este episodio y ha señalado que ofreció disculpas a las personas afectadas.

¿Por qué Sara Uribe dijo que no solo sabía quitar maridos?
Así empezó la historia de Sara Uribe y Fredy Guarín / (Foto del Canal RCN y AFP)

En redes afirman que esta mención indirecta fue una manera de cerrar el tema públicamente y de asumirlo como parte de su historia, sin evitar que vuelva a ser mencionado ahora que regresa a un formato de convivencia televisiva.

¿Cómo fue la relación de Sara Uribe y Fredy Guarín?

Los fans destacan que la relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín fue una de las más comentadas en el entretenimiento colombiano debido a la forma en la que se desarrolló. El vínculo comenzó mientras el exfutbolista aún estaba legalmente casado con Andreina Fiallo, situación que generó múltiples reacciones en su momento.

Tras un periodo de inestabilidad, la pareja decidió continuar su relación y trasladarse a China, país en el que Guarín desarrollaba su carrera deportiva. Durante esa etapa, Sara se alejó de algunos proyectos profesionales en Colombia para acompañarlo. En enero de 2019 nació su hijo Jacobo.

¿Cómo fue la relación de Sara Uribe y Fredy Guarín?
La historia de Sara Uribe y Fredy Guarín / (Fotos del Canal RCN y AFP)

La relación terminó en 2020. En entrevistas, ambos han hablado de las dificultades que atravesaron durante su convivencia en el extranjero. Guarín ha reconocido públicamente que enfrentó problemas relacionados con el alcohol, mientras que Uribe explicó que tomó la decisión de separarse para priorizar el bienestar de su hijo.

Los internautas continúan atentos a si este antecedente podría influir en su participación dentro del reality, cuyo estreno está programado para el 12 de enero a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su app oficial. Los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

