¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos como prevenirlas

Las principales razones por las que el corazón puede fallar, como en el caso del creador de contenido Yeferson Cossio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón
Esto fue lo que provocó las fallas cardíacas que llevaron a Yeferson Cossio al hospital. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El creador de contenido, Yeferson Cossio , provocó un gran susto al revelar el pasado 22 de diciembre que, llevaba dos días en el hospital debido a que tuvo problemas de salud.

En el clip, el antioqueño dijo que estaba presentando fallas en el corazón y por eso, se sometería a una pequeña intervención.

¿Qué detalló Yeferson Cossio sobre su delicado estado de salud?

El influenciador que cuenta con una comunidad de más de doce millones de seguidores en su cuenta de Instagram encendió las alarmas cuando compartió cómo estaba en el centro médico.

El descuido que habría desencadenado las fallas cardíacas de Yeferson Cossio
Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón. (Foto: Canal RCN)

Pues se veía algo hinchado en su rostro y mientras contaba lo que estaba pasando, su novia, Carolina Gómez estaba llorando sobre la camilla donde él se encontraba.

Además, su hermana Cintia estaba molesta porque según ella, Yeferson tenía la culpa de enfermar por no cuidarse.

¿Por qué Yeferson Cossio pudo presentar estas fallas en su corazón?

Las fallas cardiacas suceden porque el corazón se daña y no puede bombear bien la sangre para cumplir con el trabajo que debe hacer en el cuerpo. Esto se genera habitualmente por enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión y arritmias.

También puede generar las fallas los malos hábitos como pésima alimentación, el sedentarismo, fumar, beber y entre otros.

En el caso de Yeferson Cossio, sus fallas se pudieron generar porque, como lo dijo él, no duerme bien y mantiene un ritmo de vida en medio del estrés por su trabajo, pues tal cual reveló que incluso en las reuniones sociales mantiene pensando en su agitada agenda.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, el uso de medicamentos para controlar estos problemas cardíacos se debe hacer de manera responsable.

En el caso del creador, él olvidaba tomarse sus respectivas pastillas y por eso es por lo que su corazón se volvió a fallar, como consecuencia, tuvo que acudir por urgencias.

Qué habría provocado las fallas en el corazón de Yeferson Cossio y cómo evitarlas
El descubierto que habría desencadenado las fallas cardíacas de Yeferson Cossio. (Foto: Freepik)

¿Cómo se puede evitar una falla cardíaca?

Hay hábitos que ayudan a mantener un buen estado de salud, como, por ejemplo: hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, mantener una dieta saludable evitando tanta sal, azúcar y grasas saturadas y, además, conservar el peso adecuado.

Dormir las horas pertinentes que están entre las 7 y 9 horas diarias, evitar momentos de estrés y mantener los niveles apropiados del colesterol y glucosa.

