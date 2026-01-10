Yeferson Cossio reveló los momentos de angustia que vivió cuando enfermó

El pasado 22 de diciembre de 2025, Yeferson Cossio generó gran preocupación entre sus más de 12 millones de seguidores, quienes fueron testigos del angustiante momento que compartió el creador de contenido.

A dos días de navidad, el influenciador paisa compartió un video que generó mucha angustia no solo entre sus fans, sino entre sus amigos y familiares tras confesar que estaba presentado fallas en el corazón.

¿Qué confesó Yeferson Cossio al informar que estaba en un centro médico?

En la publicación, Yeferson se grabó diciendo que casi se va y que ya llevaba dos días en el hospital, además dijo que le harían una intervención pequeña en el corazón.

En el clip se ve que su novia Carolina Gómez estaba llorando sobre la camilla en donde estaba el creador de contenido, quien apuntó con su cámara a su hermana Cintia, quien se veía molesta.

Cossio dijo que su hermana estaba brava porque dijo que él se enfermo por su propia culpa al no cuidarse.

Tras este acontecimiento, Yeferson logró salir del centro médico, sin embargo, días más tarde regresó a urgencias.

¿Por qué Yeferson Cossio volvió a enfermar?

El creador de contenido habría revelado que volvió a presentar fallas porque no había dormido bien, al parecer, porque ha tenido bastante estrés.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales lo han cuestionado porque él sale de fiesta y no cuida su salud, por eso mismo, tuvo que ser trasladado inmediatamente a un centro médico otra vez.

Por otro lado, ante tantos comentarios sobre el tema, surgió la hipótesis de que Cossio no solo habría enfermado por culpa de la falta de sueño o estrés, sino porque habría consumido algo, lo cuál él desmintió por completo.

¿Qué contó Yeferson Cossio sobre su delicado estado de salud?

El creador de contenido hizo una transmisión en vivo en donde contó con detalle los momentos de angustia que vivió durante un examen médico cuando tuvo las fallas en el corazón.

Yeferson Cossio narró la angustiosa experiencia que vivió al enfermar. (Foto: Canal RCN)

Yeferson dijo que debió esperar a que su corazón se estabilizara para poder proceder en el examen médico y contó que le inyectaron un líquido que le generó sensaciones que él nunca había sentido.

Explicó que sentía mucho calor y un sabor a metal en su boca, luego dijo que ese calor “se le fue bajando hasta el pecho”, por lo que sentía “su corazón en la mano”; e incluso, reveló que había sentido como su se hubiese orinado.

De acuerdo con lo relatado por el creador, le inyectaron ese líquido con el fin realzar las venas y arterías y así poder ver cuál es el dictamen de Cossio.