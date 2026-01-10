Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló los momentos de angustia que vivió cuando enfermó

Yeferson Cossio contó con detalle varios momentos que vivió durante un examen médico al que se sometió cuando enfermó.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yeferson Cossio habló del difícil momento que vivió por su enfermedad.
Yeferson Cossio rompió el silencio sobre el susto de salud que vivió. (Foto: Canal RCN)

El pasado 22 de diciembre de 2025, Yeferson Cossio generó gran preocupación entre sus más de 12 millones de seguidores, quienes fueron testigos del angustiante momento que compartió el creador de contenido.

Artículos relacionados

A dos días de navidad, el influenciador paisa compartió un video que generó mucha angustia no solo entre sus fans, sino entre sus amigos y familiares tras confesar que estaba presentado fallas en el corazón.

¿Qué confesó Yeferson Cossio al informar que estaba en un centro médico?

En la publicación, Yeferson se grabó diciendo que casi se va y que ya llevaba dos días en el hospital, además dijo que le harían una intervención pequeña en el corazón.

Artículos relacionados

En el clip se ve que su novia Carolina Gómez estaba llorando sobre la camilla en donde estaba el creador de contenido, quien apuntó con su cámara a su hermana Cintia, quien se veía molesta.

Cossio dijo que su hermana estaba brava porque dijo que él se enfermo por su propia culpa al no cuidarse.

Tras este acontecimiento, Yeferson logró salir del centro médico, sin embargo, días más tarde regresó a urgencias.

Yeferson Cossio rompió el silencio sobre el susto de salud que vivió.
Yeferson Cossio habló del difícil momento que vivió por su enfermedad. (Foto: Freepik)

¿Por qué Yeferson Cossio volvió a enfermar?

El creador de contenido habría revelado que volvió a presentar fallas porque no había dormido bien, al parecer, porque ha tenido bastante estrés.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales lo han cuestionado porque él sale de fiesta y no cuida su salud, por eso mismo, tuvo que ser trasladado inmediatamente a un centro médico otra vez.

Artículos relacionados

Por otro lado, ante tantos comentarios sobre el tema, surgió la hipótesis de que Cossio no solo habría enfermado por culpa de la falta de sueño o estrés, sino porque habría consumido algo, lo cuál él desmintió por completo.

¿Qué contó Yeferson Cossio sobre su delicado estado de salud?

El creador de contenido hizo una transmisión en vivo en donde contó con detalle los momentos de angustia que vivió durante un examen médico cuando tuvo las fallas en el corazón.

Yeferson Cossio reveló el duro episodio de salud que vivió
Yeferson Cossio narró la angustiosa experiencia que vivió al enfermar. (Foto: Canal RCN)

Yeferson dijo que debió esperar a que su corazón se estabilizara para poder proceder en el examen médico y contó que le inyectaron un líquido que le generó sensaciones que él nunca había sentido.

Explicó que sentía mucho calor y un sabor a metal en su boca, luego dijo que ese calor “se le fue bajando hasta el pecho”, por lo que sentía “su corazón en la mano”; e incluso, reveló que había sentido como su se hubiese orinado.

De acuerdo con lo relatado por el creador, le inyectaron ese líquido con el fin realzar las venas y arterías y así poder ver cuál es el dictamen de Cossio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Estrada dudó mucho de aceptar la invitación de estar en La casa de los famosos. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada estuvo a punto de no ir a La casa de los famosos Colombia, ¿por qué?

Alejandro Estrada hizo una confesión sobre La casa de los famosos Colombia que se estrena este lunes 12 de enero.

Sara Uribe se sincera sobre su vida amorosa. Sara Uribe

Sara Uribe rompe el silencio y habla de su vida amorosa, ¿confirmó novio?

Sara Uribe sorprendió con su respuesta en la cual confesó cómo está su situación amorosa antes de entrar a La casa de los famosos.

Johanna Fadul

Juanse Quintero confesó cómo se siente antes del ingreso de Johanna Fadul a La casa de los famosos

Juanse Quintero dejó ver su nerviosismo antes de tener que separarse de Johanna Fadul, quien irá a La casa de los famosos.

Lo más superlike

Maribel Guardia le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en redes sociales. Celebrities

Maribel Guardia desempolvó foto de su hijo fallecido y le dedicó desgarrador mensaje

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa, quien falleció trágicamente a la edad de 27 años.

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real

Muere Beatriz González Talento nacional

¡Luto en el arte colombiano! Murió Beatriz González, una de las artistas más influyentes del país

Jhonny Rivera confiesa se vio obligado a dejar su finca Jhonny Rivera

Jhonny Rivera confiesa el motivo por el que se vio obligado a dejar su finca: “Se me acabó la paz”

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral