¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del actor mexicano Carlos Arau a sus 54 años de edad.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del actor Carlos Arau?

Carlos Arau se destacó a lo largo de amplia trayectoria como actor, guionista y productor en la televisión mexicana en donde se destacó en producciones como "Vecinos" y "La rosa de Guadalupe".

Los encargados de confirmar el fallecimiento del actor fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quien anunció su deceso a través de un comunicado en sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!“.

El actor empezó su camino en la televisión a principios de los años 90 en donde participó en diferentes programas, realities y películas. Entre sus producciones recordadas se destacan “Extraño caminos”, “Mujeres insumisas” y “Julio y su ángel”.

Falleció el actor mexicano Carlos Arau. (Foto FreePik)

¿Cuáles fueron las causas de muerte del actor Carlos Arau?

La noticia del fallecimiento de Carlos Arau tomó por sorpresa a todos sus colegas y fanáticos, esto por su edad y porque días atrás se había pronunciado a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, ni la familia ni los amigos del actor Carlos Arau han revelado las causas de su fallecimiento. Asimismo, tampoco se ha revelado si padecía alguna enfermedad degenerativa o terminal.

Según reportaron medios mexicanos, las exequias del actor se llevaron de manera privada y solo su familia y personas más cercanas asistieron.

¿Cuál fue la última publicación en redes del actor Carlos Arau?

Tras confirmarse la noticia del fallecimiento del actor Carlos Arau muchos de sus colegas le han rendido homenajes y también han expresado su dolor en redes.

Asimismo, salió a la luz la que fue su última publicación en redes sociales, la cual fue hecha el pasado 17 de septiembre en su cuenta oficial de Facebook.

En ese momento el actor compartió un mensaje a modo de invitación en donde expresaba que quería ir a la playa.

“¡Vamos a la playa! ¿Alguien quiere ir?“.

Por otra parte, se supo que el actor trabajaba en un guion sobre la vida del fotógrafo Gabriel Figueroa.